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https://ria.ru/20200914/kredit-1577236357.html
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Ситуацию с кредитом Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в Минске сценария... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:56
2020-09-14T20:58
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Ситуацию с кредитом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> сценария с кредитом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, поскольку деньги предоставляются не президенту <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>, а братской стране, заявил пресс-секретарь главы РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства. Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Беларуси, должен будет выплачивать лично Лукашенко.Он добавил, что важно отметить тот факт, что "никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html
Если это "не верная постановка" вопроса, то есть другой вопрос : где 3 миллиарда "Януковича"? Списали под шумок? Кто дал право власти разбазаривать деньги российских нлогоплателдьщиков?
66
Украина тоже считалась братской страной. Надоела эта щедрость за счёт россиян.
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россия
минск
белоруссия
украина
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, украина, в мире

Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии

20:56 14.09.2020 (обновлено: 20:58 14.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуацию с кредитом Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в Минске сценария с кредитом Украине, поскольку деньги предоставляются не президенту Александру Лукашенко, а братской стране, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Беларуси, должен будет выплачивать лично Лукашенко.
"Это абсолютно неверная в корне постановка вопроса... Кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии, нашему большому союзнику, братской нам стране", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, нет ли в Кремле опасения, что в ситуации с новым кредитом Минску повторится украинский сценарий, и средства не вернутся.
Он добавил, что важно отметить тот факт, что "никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела".
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 20:07
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
1342110131
Обсудить 75
Светлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМинскБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если это "не верная постановка" вопроса, то есть другой вопрос : где 3 миллиарда "Януковича"? Списали под шумок? Кто дал право власти разбазаривать деньги российских нлогоплателдьщиков?
14 сентября, 21:03
Андрей СухоруковАндрей Сухоруков
44102019
Украина тоже считалась братской страной. Надоела эта щедрость за счёт россиян.
14 сентября, 21:06
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
39303016
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