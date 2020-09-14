https://ria.ru/20200914/kredit-1577236357.html
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Ситуацию с кредитом Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в Минске сценария... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:56
2020-09-14T20:56
2020-09-14T20:58
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Ситуацию с кредитом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> сценария с кредитом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, поскольку деньги предоставляются не президенту <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>, а братской стране, заявил пресс-секретарь главы РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства. Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Беларуси, должен будет выплачивать лично Лукашенко.Он добавил, что важно отметить тот факт, что "никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html
Андрей Сухоруков
Если это "не верная постановка" вопроса, то есть другой вопрос : где 3 миллиарда "Януковича"? Списали под шумок? Кто дал право власти разбазаривать деньги российских нлогоплателдьщиков?
66
Егор Панкратов
Украина тоже считалась братской страной. Надоела эта щедрость за счёт россиян.
61
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россия
минск
белоруссия
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, украина, в мире