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https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:07
2020-09-14T20:07
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Встреча президентов РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит - 1,5 миллиарда долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577219421.html
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россия
сочи
белоруссия
сша
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, сша, в мире

Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

20:07 14.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Сочи.
"Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит - 1,5 миллиарда долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияСШАВ мире
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