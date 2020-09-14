https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html

Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:07

2020-09-14T20:07

2020-09-14T20:07

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Встреча президентов РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит - 1,5 миллиарда долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577219421.html

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россия

сочи

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, сша, в мире