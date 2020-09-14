https://ria.ru/20200914/kosmos-1577195980.html

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:06

2020-09-14T10:06

2020-09-14T11:05

риа наука

иван моисеев

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября."Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя семь дней моя система автоматического поиска сигналов во время обработки четырех терабайт данных выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета", — рассказал он РИА Новости.Сегодня радиолюбитель еще раз проследил за объектом и обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц. "Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут", — сказал он.Дополнительные данные Пашков опубликовал <a href="https://r4uab.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">на своем сайте</a>.Ранее сообщалось, что китайский корабль запустили 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" для тестирования технологий многократного использования. Через два дня он успешно приземлился. Руководитель Института космической политики <a href="http://ria.ru/person_ivan-moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Моисеев</a> рассказал РИА Новости, что это мог быть аналог американского секретного военного челнока X-37B.После его полета американские военные обнаружили на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров неизвестный объект, который обозначили номером 46395 (2020-063G).

https://ria.ru/20200425/1570552993.html

https://ria.ru/20180629/1523623305.html

Влад Тёплыйстан Китайцы молодчики! Обогнали россиюшку в космосе уже на 2 головы. Пока Рогозин дырявые корабли посылает на МКС, китайцы луноходы запускают, спутники сбивают, многоразовые объекты запускают.. Эх Сергей Павлович ,мы всё про..... 261

Арсений Новиков Радиолюбитель нагнул китайскую разведку..... 166

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван моисеев, космос - риа наука