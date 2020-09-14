Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200914/kosmos-1577195980.html
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:06
2020-09-14T11:05
риа наука
иван моисеев
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_0:40:3000:1728_1400x0_80_0_0_6064993337a40f2f958c03a78c4447c5.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября."Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя семь дней моя система автоматического поиска сигналов во время обработки четырех терабайт данных выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета", — рассказал он РИА Новости.Сегодня радиолюбитель еще раз проследил за объектом и обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц. "Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут", — сказал он.Дополнительные данные Пашков опубликовал <a href="https://r4uab.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">на своем сайте</a>.Ранее сообщалось, что китайский корабль запустили 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" для тестирования технологий многократного использования. Через два дня он успешно приземлился. Руководитель Института космической политики <a href="http://ria.ru/person_ivan-moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Моисеев</a> рассказал РИА Новости, что это мог быть аналог американского секретного военного челнока X-37B.После его полета американские военные обнаружили на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров неизвестный объект, который обозначили номером 46395 (2020-063G).
https://ria.ru/20200425/1570552993.html
https://ria.ru/20180629/1523623305.html
Китайцы молодчики! Обогнали россиюшку в космосе уже на 2 головы. Пока Рогозин дырявые корабли посылает на МКС, китайцы луноходы запускают, спутники сбивают, многоразовые объекты запускают.. Эх Сергей Павлович ,мы всё про.....
261
Радиолюбитель нагнул китайскую разведку.....
166
31
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_284:0:3000:2037_1400x0_80_0_0_ff73a168e95c0b1932ffe3166e2d4572.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван моисеев, космос - риа наука

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

10:06 14.09.2020 (обновлено: 11:05 14.09.2020)
77799
© AP Photo / Andy WongСтарт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября.
"Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя семь дней моя система автоматического поиска сигналов во время обработки четырех терабайт данных выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета", — рассказал он РИА Новости.
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
25 апреля, 09:17
Российский радиолюбитель заявил, что поймал сигнал с иранского спутника
Сегодня радиолюбитель еще раз проследил за объектом и обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц. "Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут", — сказал он.
Дополнительные данные Пашков опубликовал на своем сайте.
Ранее сообщалось, что китайский корабль запустили 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" для тестирования технологий многократного использования. Через два дня он успешно приземлился. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал РИА Новости, что это мог быть аналог американского секретного военного челнока X-37B.
После его полета американские военные обнаружили на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров неизвестный объект, который обозначили номером 46395 (2020-063G).
Бомбардировщик Stratofortress B-52. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2018
29 июня 2018, 08:56
В США радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет
304714461021
Обсудить 31
РИА НаукаИван МоисеевКосмос - РИА Наука
Популярные комментарии
Китайцы молодчики! Обогнали россиюшку в космосе уже на 2 головы. Пока Рогозин дырявые корабли посылает на МКС, китайцы луноходы запускают, спутники сбивают, многоразовые объекты запускают.. Эх Сергей Павлович ,мы всё про.....
14 сентября, 10:22
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
494094195
Радиолюбитель нагнул китайскую разведку.....
14 сентября, 10:12
Арсений НовиковАрсений Новиков
108462109
Рекомендуем
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
"Золотая жила" Украины может стать для нее смертным приговором
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Участники Марша защитников Украины
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Даниил Фасеев
"Мог не вмешиваться": подросток погиб в драке, защищая девушку
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Гаубица XM2001 Crusader
США в разы сократили время удара по России
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Сестра Ефремова рассказала о "передачках" актеру в СИЗО
Байконур
Запуск российского спутника для мониторинга климата Арктики отложили
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS
Водопад
Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
Лента новостейМолния