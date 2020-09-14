https://ria.ru/20200914/koshki-1577176872.html

"Каноны не велят?" Зоозащитники сцепились с РПЦ из-за кошек

Московский храм Троицы Живоначальной при больнице святого Владимира оказался в центре скандала. Зоозащитники обвинили настоятеля в намерении изгнать живущих там РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

2020-09-14T18:18

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Московский храм Троицы Живоначальной при больнице святого Владимира оказался в центре скандала. Зоозащитники обвинили настоятеля в намерении изгнать живущих там кошек под предлогом "соблюдения канонов". Священник же обвинения отвергает. Почему возник конфликт и как решить проблему бездомных животных в храмах — в материале РИА Новости. "Еще два котенка"Об угрозе кошачьим жизням первыми в соцсетях рассказали зоозащитники. По их словам, настоятель церкви протоиерей Владимир Суханов распорядился заделать продух, ведущий, как написали волонтеры, "в храмовый подвал". Именно там зимой грелась жившая на церковной территории кошка. А в этом году она родила."У нее два котенка. Они довольно большие — им по шесть месяцев", — говорит РИА Новости жительница одного из окрестных домов Елена Рыбкина, ухаживающая за бездомными кошками.В соцсетях практически единогласно осудили священника, так и не разобравшись в ситуации."Это средневековье какое-то. Скоро уничтожать начнут!" — возмущается один из комментаторов. "Раздули в соцсетях"Как это часто бывает, на поверку все оказалось иначе. Никакого "подвала" под храмом Живоначальной Троицы нет, уверяет отец Владимир."Это на самом деле помещение нижнего храма, крипты. Там усыпальница основателей больницы святого Владимира — меценатов Фон-Дервизов. И там же — бойлерная, которую сейчас готовят к вывозу в связи с грядущей реставрацией храма", — объясняет он.В крипту кошки попадали через небольшой проем с поврежденной решеткой. Сейчас ограду восстановили. "Это все было обычным рабочим процессом. Но в соцсетях стали раздувать конфликт, говорили, будто бы я делал какие-то заявления (в соцсетях ему приписывали фразу о том, что каноны запрещают держать животных при храме. — Прим. ред.). Я с этими людьми не общался", — подчеркивает батюшка. Отец Владимир вовсе не против кошек на территории храма. "Мы сделали специальный вольер для них. И силами прихожан и волонтеров поставили домик для кошек. Просто поймите одну простую вещь: кошка в самом храме, особенно если она гадит на могилы основателей больницы, которые находятся в крипте, — это не совсем правильно. Поэтому мы им выделили территорию за пределами крипты", — говорит священнослужитель.Конфликт исчерпанТеперь стороны признают, что возникло недопонимание. Главное, отмечает зоозащитница Елена Рыбкина, животным есть где перезимовать."Нужно стерилизовать кошку (котятам пока еще рано). У нас осталось немного денег от сбора на домик. Это, конечно, следует сделать", — добавляет она.По ее словам, проблема дворовых кошек актуальна как никогда. Если их не стерилизовать, то за год популяция может вырасти в четыре раза. Сама операция не из дешевых. И все расходы ложатся на плечи неравнодушных людей."Этим еще, конечно, занимаются фонды. Но их на весь город, само собой, не хватит", — сетует Рыбкина.Последнее прибежищеВажна любая поддержка — в том числе и со стороны прихожан храмов. Ведь зачастую именно "дома божии" становятся пристанищем для кошек и собак, от которых отказались хозяева.Так было, например, с Казанским монастырем в селе Колюпаново Тульской области. В течение многих лет местные жители подбрасывали туда щенят. В обители для животных организовали приют — правда, нелегальный. Никаких документов не оформляли, поэтому о нем знали немногие. А между тем там было несколько десятков собак. О приюте стало известно на всю страну в марте этого года — когда все собаки пропали. Монастырский священник заявил, что питомцев вывезли и отпустили, так как у обители уже не было возможностей их содержать. Зоозащитники же обвинили батюшку в безразличии к животным. В этой истории разбираются правоохранительные органы. Каноны и законыВ Белевской епархии, комментируя инцидент с монастырским приютом, неоднократно подчеркивали, что животным в храме не место — "так гласят каноны". На этот счет существует правило VI Вселенского собора: "Никто внутрь священнаго храма не вводит никакого животного: разве кто путешествуя, стесняемый величайшею крайностью и лишенный жилища и гостиницы, остановится в таковом храме".Однако богословы отмечают, что веками это правило трактовалось довольно широко. А все потому, что речь шла прежде всего о ездовых животных — лошадях и осликах. О них говорят авторитетные византийские толкователи. Также известно, что на Руси, например, кошек пускали в храм, чтобы те ловили мышей. А с собакой человек мог войти внутрь, если она выступает в качестве поводыря.Сейчас все сложнее. С одной стороны, есть древнее правило. С другой — реалии современного мира, в котором много брошенных питомцев, а зоозащите с каждым годом уделяется все больше внимания. Два года назад в России приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за жестокое обращение с животными. Именно по этой статье и расследуется дело с исчезновением собак в Тульской области."Вопрос о пребывании на храмовой территории домашних животных всегда находится в компетенции настоятеля или заведующего храмовым хозяйством, но не более того. Никаких документов епархиального уровня на этот счет не существует", — объясняет глава информационного отдела Московской городской епархии священник Александр Волков. Поэтому в каждом храме по-разному смотрят на этот вопрос. Но в целом верующие неравнодушны к "братьям меньшим". Во многих храмах, в том числе и столичных, за животными стараются присматривать. "У нас на территории храма жил большой лохматый пес, пока не помер. И в церковной лавке стояла коробка, в которую наши прихожане бросали деньги ему на корм", — рассказывает Волков.Приют животным традиционно дают и во многих монастырях, особенно женских. Так, в некоторых обителях можно увидеть и немало ухоженных кошек, и соответствующие объявления, адресованные прихожанам и паломникам. Например, в Свято-Никольском женском монастыре Переславля-Залесского: "Имеются котята, которые ищут себе дом. По всем вопросам обращаться на свечную лавку".Обычно подобные проблемы, по словам отца Александра, "решаются сами собой". И многое зависит от личной инициативы прихожан. Ведь христиане, напоминает священник, не должны забывать о "милующем отношении" к животным.

https://ria.ru/20200514/1571404709.html

morpheus.storer Зоозащитники, настоящие конечно, взяли бы кошек себе и начали пристраивать. Крик подняли очередные хайпожоры. Таких много. 116

Royi "Зоозащитники" хотят отжать у РПЦ храм под кошачий приют? УмнО! 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, владимир, тульская область, общество