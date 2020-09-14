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Мишустин оценил опасность COVID-19 на фоне распространения гриппа и ОРВИ
Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:49
2020-09-14T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать предписаниям медицинских специалистов, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. "Прежде всего, носить маски в общественных масках, соблюдать социальную дистанцию", - пояснил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, в мире

Мишустин оценил опасность COVID-19 на фоне распространения гриппа и ОРВИ

14:49 14.09.2020 (обновлено: 14:59 14.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать предписаниям медицинских специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Он отметил, что для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. "Прежде всего, носить маски в общественных масках, соблюдать социальную дистанцию", - пояснил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинВ мире
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