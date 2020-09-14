https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
Мишустин оценил опасность COVID-19 на фоне распространения гриппа и ОРВИ
Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:49
2020-09-14T14:49
2020-09-14T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576687032_0:0:3017:1698_1400x0_80_0_0_5386cceda2b72bd8dfdb101258e51a6f.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать предписаниям медицинских специалистов, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. "Прежде всего, носить маски в общественных масках, соблюдать социальную дистанцию", - пояснил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576687032_118:0:2847:2047_1400x0_80_0_0_d51c5643b39b68b6df86a1b02ada8aa6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, в мире