https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html

Мишустин оценил опасность COVID-19 на фоне распространения гриппа и ОРВИ

Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:49

2020-09-14T14:49

2020-09-14T14:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать предписаниям медицинских специалистов, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. "Прежде всего, носить маски в общественных масках, соблюдать социальную дистанцию", - пояснил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, в мире