Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577201741.html
В Москве выявили 696 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве —696, Санкт-Петербурге — 199, Московской области — 163, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:42
2020-09-14T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525583_0:107:3261:1941_1400x0_80_0_0_40822b471efed602292e130378295513.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> —696, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 199, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> — 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 696, 2. Санкт-Петербург - 199, 3. Московская область - 163", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Смоленской области – 12, Еврейской автономной области – 7 и Чечне – 6.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525583_266:0:2995:2047_1400x0_80_0_0_1b2153e9fdb0dd347ac4c75f8e92e73e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве выявили 696 новых случаев заражения коронавирусом

11:42 14.09.2020
617
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве —696, Санкт-Петербурге — 199, Московской области — 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 696, 2. Санкт-Петербург - 199, 3. Московская область - 163", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Смоленской области – 12, Еврейской автономной области – 7 и Чечне – 6.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
031202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
Рекомендуем
Врачи обходят пациентов в реанимации
В России за сутки умерли 57 пациентов с COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Врач скорой помощи
В России за сутки 2475 пациентов излечились от коронавируса
Автомобили в пробке в Москве
Автоэксперт заявил о "московском акценте" проекта поправок в ПДД
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса
Врач скорой помощи
В Москве за сутки 824 пациента излечились от коронавируса
Медицинские работники в больнице в Мадриде
В ВОЗ спрогнозировали рост смертности из-за коронавируса в Европе
Производство вакцины от COVID-19
Эксперт предсказал нехватку вакцин от COVID-19 в мире до конца 2024 года
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
Еще одна страна начала принимать иностранных туристов
Дрон Zipline
В США лекарства начнут доставлять "африканские" дроны
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Эксперт прокомментировал слова главы британской разведки о "Буревестнике"
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Госдуме оценили предложение ввести ID-карты для мигрантов
Силовики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета Беларуськалия у здания Минского областного суда
Экс-члену стачкома "Беларуськалия" назначили 15 суток ареста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
Лента новостейМолния