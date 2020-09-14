https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577201719.html
В России за сутки умерли 57 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 57 человек с COVID-19, за все время - 18 635, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:42
2020-09-14T11:42
2020-09-14T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 57 человек с COVID-19, за все время - 18 635, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 57 летальных случаев... За весь период по России умерло 18 635 человек", - говорится в сообщении.В частности, за сутки в Москве скончались 11 пациентов, 6 в Нижегородской области. <em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество