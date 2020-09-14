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Основную часть проектов по реализации поправок к Конституции внесет Путин
Основную часть законопроектов по реализации поправок к конституции будет вносить в Госдуму президент РФ Владимир Путин, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:43
2020-09-14T17:43
россия
конституция рф
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Основную часть законопроектов по реализации поправок к конституции будет вносить в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Он напомнил, что необходимо будет вносить порядка 100 поправок в разные законодательные акты, 40 из которых, вероятно, будут рассмотрены уже в осеннюю сессию."Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Поэтому в принципе мы участвуем в подготовке соответствующих формулировок. Будем ждать в конце сентября - начале октября эти законы", - сказал Крашенинников журналистам.
https://ria.ru/20200731/1575215709.html
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россия, конституция рф, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика

Основную часть проектов по реализации поправок к Конституции внесет Путин

17:43 14.09.2020
1147
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Основную часть законопроектов по реализации поправок к конституции будет вносить в Госдуму президент РФ Владимир Путин, сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он напомнил, что необходимо будет вносить порядка 100 поправок в разные законодательные акты, 40 из которых, вероятно, будут рассмотрены уже в осеннюю сессию.
"Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент Российской Федерации. Поэтому в принципе мы участвуем в подготовке соответствующих формулировок. Будем ждать в конце сентября - начале октября эти законы", - сказал Крашенинников журналистам.
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РоссияКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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