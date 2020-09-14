https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html

Основную часть проектов по реализации поправок к Конституции внесет Путин

Основную часть законопроектов по реализации поправок к конституции будет вносить в Госдуму президент РФ Владимир Путин, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:43

2020-09-14T17:43

2020-09-14T17:43

россия

конституция рф

павел крашенинников

госдума рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573830208_0:72:3072:1800_1400x0_80_0_0_e38b010f4b31c229e6590bc4ca888760.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Основную часть законопроектов по реализации поправок к конституции будет вносить в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Он напомнил, что необходимо будет вносить порядка 100 поправок в разные законодательные акты, 40 из которых, вероятно, будут рассмотрены уже в осеннюю сессию."Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Поэтому в принципе мы участвуем в подготовке соответствующих формулировок. Будем ждать в конце сентября - начале октября эти законы", - сказал Крашенинников журналистам.

https://ria.ru/20200731/1575215709.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конституция рф, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика