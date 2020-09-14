https://ria.ru/20200914/konflikt-1577167607.html

Конфликт с Берлином: Германия балансирует на грани большой ошибки

Отношения с Берлином в связи с "навальным" кризисом вошли в нехорошую фазу. Давно, очень давно две столицы так между собой не разговаривали. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

германия

мнение - авторы

в мире

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Отношения с Берлином в связи с "навальным" кризисом вошли в нехорошую фазу. Давно, очень давно две столицы так между собой не разговаривали.Девятого сентября германский посол фон Гайр, до нынешней миссии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (с сентября прошлого года) служивший вице-президентом BND — Федеральной разведывательной службы, — был вызван на Смоленскую площадь. "Послу был заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене. Ему было указано, что отсутствие материалов будет расценено как отказ Берлина от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия — как грубая враждебная провокация против России".В переводе с дипломатического языка, который призван отчасти скрадывать серьезность ситуации, на язык общепринятый, у которого нет такой задачи, Берлину ультимативно было предложено уняться, в противном случае фон Гайру следует взять паспорта. Это в качестве первого шага, о последующих не хочется и думать.Если бы все дело было только в судьбе "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока </a>—<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank"> 2</a>", история которого сейчас может быть завершена, это была бы неприятность, но не более. Не газом единым жив человек.Если бы Навального из Омска вместо Берлина перевезли в Лондон или другую европейскую столицу, а далее все, как в клинике "Шарите" и вокруг нее, это тоже было бы всего лишь неприятностью.Например, отношения с Лондоном (да и с Вашингтоном) таковы, что испортить их невозможно. Это как история о том, как в 70-е годы чистили водоемы в долине <a href="http://ria.ru/location_StateofMississippi/" target="_blank" data-auto="true">Миссисипи</a>. После тщательной процедуры все нечистое и весьма токсичное сливали в великую реку, объясняя: "Наша добавка в миссисипском коктейле уже ничего не изменит". В еще менее дипломатичном варианте — "мертвому пожар не страшен".Можно на манер философа <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dugin/" target="_blank" data-auto="true">Дугина</a> сопровождать это глубокими геополитическими рассуждениями про талассократию и теллурократию, можно вспомнить про масонов и рептилоидов, можно не усложнять сущности без необходимости, но факт остается фактом. Отношения между нашей страной и Британией, а равно и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, всегда были довольно враждебными. Исключение — лишь мировые войны, когда игра истории сводила наши страны в союз, и святые 90-е, когда капитулировавшая Россия всех благодарила и всем кланялась. Во все остальные времена, которых было гораздо больше, отношения колебались от холодности до ненависти.В этой традиции обострения воспринимаются как вещь совершенно естественная.Иное дело с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>. В истории наших взаимоотношений мы видим одно из двух. И союз не союз, но изрядное согласие по ряду важнейших вопросов, объясняемое тем, что Россия и Германия в хозяйственном и культурном отношении во многом дополняют друг друга, и корректное взаимодействие между Петербургом — Москвой и Бонном — Берлином было выгодно обеим сторонам. Как говорит один из героев "Августа Четырнадцатого": "Был при <a href="http://ria.ru/person_Otto_fon_Bismark/" target="_blank" data-auto="true">Бисмарке</a> союз трех императоров, и полвека жила спокойно Восточная Европа. Русско-германский мир полезней был этих манифестаций с парижскими циркачами". К брюссельским циркачам это тоже относится. Потому что раздрай России и Германии два раза в XX веке приводил к тягчайшим, разрушительным войнам, в результате которых обе страны несли потери неслыханные. А пользовались итогами, заметим попутно, третьи страны.Кстати, возможно, осознанием этого факта мы обязаны достаточно быстрому примирению нашей страны с Германией и после 1918-го, и после 1945 года. Страшные обиды, страшные преступления — но и понимание того, что если снова начать выяснять отношения, то опять профиты достанутся третьему смеющемуся. А нашим странам — вновь потери неслыханные.И в этом важное различие между разрывом с Лондоном, Вашингтоном etc. и с Берлином. В одном случае — привычная неприятность, а когда же было иначе? В другом — воспоминания о страшных трагедиях прошлого.Неизвестно, вспоминал ли историк по образованию фон Гайр своих предшественников — графа фон Пурталеса и графа фон дер Шуленбурга. Хотя помнить, безусловно, полезно.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html

https://ria.ru/20200913/germaniya-1577154779.html

https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

Олег Ковалёв Не надо было травить Алексея Навального, и не были бы испорчены отношения с Германией. Всё очень просто. 328

Александр Жуть А вы уверены, что это Россия травила Навального??? Может быть всё было иначе??? 263

42

россия

германия

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2020

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Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, германия, мнение - авторы, в мире