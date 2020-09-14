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https://ria.ru/20200914/kondratev-1577025790.html
Биография Вениамина Кондратьева
Вениамин Иванович Кондратьев родился 1 сентября 1970 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:54
2020-09-14T15:54
прокопьевск
вениамин кондратьев
справки
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Вениамин Иванович Кондратьев <a href="https://admkrai.krasnodar.ru/content/1221/" target="_blank">родился 1 сентября 1970 года</a> в городе Прокопьевске Кемеровской области. В 1993 году <a href="http://viperson.ru/people/kondratiev-veniamin-ivanovich" target="_blank">окончил</a> Кубанский государственный университет по специальности "филолог, преподаватель русского языка", в 1995 году – Кубанский государственный университет по специальности "юрист". Кандидат юридических наук.В 1991-1994 годах <a href="http://docs.cntd.ru/document/420247573" target="_blank">работал юрисконсультом</a>, заведующим юридическим сектором АО "Плутос" города Краснодара.С 1994 по 1995 год – старший юрисконсульт и ведущий специалист юридического отдела управления делами администрации Краснодарского края.В 1995-2001 годах занимал должности заместителя, первого заместителя начальника правового управления администрации Краснодарского края, начальника отдела систематизации и правовой экспертизы нормативных правовых актов. В 2001-2003 годах – заместитель руководителя аппарата, начальник правового управления администрации Краснодарского края.В 2003-2007 годах – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края по вопросам имущественных, земельных и правовых отношений, руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края.В 2007-2014 годах – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края.С 2014 года по январь 2015 года – заместитель начальника главного управления федерального имущества управления делами президента Российской Федерации.23 января 2015 года Кондратьев был назначен на должность начальника главного управления федерального имущества управления делами президента Российской Федерации. 12 марта 2015 года <a href="http://ria.ru/politics/20150312/1052264616.html" target="_blank">назначен</a> заместителем управляющего делами президента РФ. 22 апреля 2015 года Вениамин Кондратьев был <a href="http://ria.ru/politics/20150422/1060131102.html" target="_blank">назначен</a> исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края. 13 сентября 2015 года <a href="http://ikkk.ru/news/predsedatel-izbiratelnoj-komissii-krasnodarskogo-kraya-yurij-aleksandrovich-burlachko-provel-press-konferentsiyu-po-itogam-sostoyavshihsya-vyborov-na-territorii-krasnodarskogo-kraya-2/" target="_blank">победил на выборах</a> губернатора Краснодарского края, набрав 83,64% голосов избирателей. 22 сентября 2015 года официально <a href="https://ria.ru/20150922/1273195123.html" target="_blank">вступил в должность</a> главы администрации Краснодарского края. Декларированный доход Кондратьева за 2019 год <a href="https://admkrai.krasnodar.ru/content/1223/" target="_blank">составил 2,192 миллиона рублей</a>.Награжден Орденом Александра Невского (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703200043?index=4&amp;rangeSize=1" target="_blank">2017</a>), медалью Следственного комитета РФ "За заслуги" (<a href="https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/412262/" target="_blank">2017</a>). Женат, двое детей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
прокопьевск
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прокопьевск, вениамин кондратьев, справки

Биография Вениамина Кондратьева

15:54 14.09.2020
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© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяГлава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
Вениамин Иванович Кондратьев родился 1 сентября 1970 года в городе Прокопьевске Кемеровской области.
В 1993 году окончил Кубанский государственный университет по специальности "филолог, преподаватель русского языка", в 1995 году – Кубанский государственный университет по специальности "юрист". Кандидат юридических наук.
В 1991-1994 годах работал юрисконсультом, заведующим юридическим сектором АО "Плутос" города Краснодара.
С 1994 по 1995 год – старший юрисконсульт и ведущий специалист юридического отдела управления делами администрации Краснодарского края.
В 1995-2001 годах занимал должности заместителя, первого заместителя начальника правового управления администрации Краснодарского края, начальника отдела систематизации и правовой экспертизы нормативных правовых актов.
В 2001-2003 годах – заместитель руководителя аппарата, начальник правового управления администрации Краснодарского края.
В 2003-2007 годах – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края по вопросам имущественных, земельных и правовых отношений, руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края.
В 2007-2014 годах – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края.
С 2014 года по январь 2015 года – заместитель начальника главного управления федерального имущества управления делами президента Российской Федерации.
23 января 2015 года Кондратьев был назначен на должность начальника главного управления федерального имущества управления делами президента Российской Федерации.
12 марта 2015 года назначен заместителем управляющего делами президента РФ.
22 апреля 2015 года Вениамин Кондратьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края.
13 сентября 2015 года победил на выборах губернатора Краснодарского края, набрав 83,64% голосов избирателей.
22 сентября 2015 года официально вступил в должность главы администрации Краснодарского края.
Декларированный доход Кондратьева за 2019 год составил 2,192 миллиона рублей.
Награжден Орденом Александра Невского (2017), медалью Следственного комитета РФ "За заслуги" (2017).
Женат, двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ПрокопьевскВениамин КондратьевСправки
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