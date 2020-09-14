https://ria.ru/20200914/kenguru-1577059261.html
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В пригороде австралийского Перта очевидцы сняли на видео дерущихся кенгуру. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T00:47
2020-09-14T00:47
2020-09-14T00:47
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австралия
перт
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<strong>МОСКВА, 14</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> В пригороде австралийского Перта очевидцы <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6dEbyf-IvgQ" target="_blank">сняли</a> на видео дерущихся кенгуру."Самцы серого кенгуру устроили потасовку у входа в таверну Джона Форреста", — написано под роликом.На кадрах — животные прыгают друг на друга, наносят удары передними лапами и, опираясь на мощный хвост, задними.В комментариях пользователи пишут, что это обычное дело в Австралии и спрашивают, вмешалась ли в разборки полиция. Самцы дерутся в брачный период из-за самок.Западные серые кенгуру – часто встречающиеся в этой стране, довольно крупные животные. Длина их тела - около метра, рост стоя – примерно 1,3 метра, а вес достигает 54 килограммов. Еще этого зверя называют "вонючка" из-за резкого запаха самцов, который похож на запах карри.
https://ria.ru/20200821/arktika-1575987416.html
австралия
перт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, австралия, перт
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
В пригороде австралийского Перта очевидцы сняли
на видео дерущихся кенгуру.
"Самцы серого кенгуру устроили потасовку у входа в таверну Джона Форреста", — написано под роликом.
На кадрах — животные прыгают друг на друга, наносят удары передними лапами и, опираясь на мощный хвост, задними.
В комментариях пользователи пишут, что это обычное дело в Австралии и спрашивают, вмешалась ли в разборки полиция. Самцы дерутся в брачный период из-за самок.
Западные серые кенгуру – часто встречающиеся в этой стране, довольно крупные животные. Длина их тела - около метра, рост стоя – примерно 1,3 метра, а вес достигает 54 килограммов. Еще этого зверя называют "вонючка" из-за резкого запаха самцов, который похож на запах карри.