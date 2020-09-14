https://ria.ru/20200914/kempbell-1577229557.html

Наоми Кэмпбелл подала в суд на россиянина

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего возлюбленного, российского бизнесмена Владислава Доронина, сообщает газета New York Post со... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:23

2020-09-14T18:23

2020-09-14T19:02

наоми кэмпбелл

владислав доронин

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Британская супермодель <a href="https://ria.ru/person_Naomi_Kehmpbell" target="_blank">Наоми Кэмпбелл</a> подала в суд на бывшего возлюбленного, российского бизнесмена Владислава Доронина, сообщает газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> со ссылкой на источники.Ранее издание <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TMZ</a> сообщило, что российский предприниматель и совладелец компании "Капитал Груп" <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Doronin" target="_blank">Владислав Доронин</a> подал в суд многомиллионный иск к Кэмпбелл. Доронин, который состоял с моделью в отношениях с 2008 по 2013 год, в своем иске утверждает, что супермодель отказывается вернуть ему деньги, которые он одалживал ей на протяжении многих лет, однако точная сумма долга не раскрывается. Доронин также сообщил, что Кэмпбелл хранит у себя некоторые из его вещей на сумму более трех миллионов долларов.Как выяснило издание New York Post, супермодель Кэмпбелл опередила Доронина и подала на него в суд в Лондоне еще в феврале. Модель требует у бизнесмена вернуть ее вещи, которые находятся в его владении. По словам источника, знакомого с Кэмпбелл, она просила у Доронина вернуть эти вещи на протяжении многих лет, однако последнее время она не общалась с бывшим возлюбленным.Знакомый Кэмпбелл рассказал изданию, что на самом деле модель не злится на Доронина и "в действительности все наоборот". Еще один друг бывшей пары сообщил газете, что для них "дело не в деньгах, дело в игре и в силе".Издание сообщает, что Доронин подал свой иск к модели 4 сентября в Верховный суд американского штата <a href="https://ria.ru/location_NewYorkState" target="_blank">Нью-Йорк</a>.

https://ria.ru/20190626/1555901467.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наоми кэмпбелл, владислав доронин, в мире