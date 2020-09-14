Наоми Кэмпбелл подала в суд на россиянина
18:23 14.09.2020 (обновлено: 19:02 14.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего возлюбленного, российского бизнесмена Владислава Доронина, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
Ранее издание TMZ сообщило, что российский предприниматель и совладелец компании "Капитал Груп" Владислав Доронин подал в суд многомиллионный иск к Кэмпбелл. Доронин, который состоял с моделью в отношениях с 2008 по 2013 год, в своем иске утверждает, что супермодель отказывается вернуть ему деньги, которые он одалживал ей на протяжении многих лет, однако точная сумма долга не раскрывается. Доронин также сообщил, что Кэмпбелл хранит у себя некоторые из его вещей на сумму более трех миллионов долларов.
Как выяснило издание New York Post, супермодель Кэмпбелл опередила Доронина и подала на него в суд в Лондоне еще в феврале. Модель требует у бизнесмена вернуть ее вещи, которые находятся в его владении. По словам источника, знакомого с Кэмпбелл, она просила у Доронина вернуть эти вещи на протяжении многих лет, однако последнее время она не общалась с бывшим возлюбленным.
Знакомый Кэмпбелл рассказал изданию, что на самом деле модель не злится на Доронина и "в действительности все наоборот". Еще один друг бывшей пары сообщил газете, что для них "дело не в деньгах, дело в игре и в силе".
Издание сообщает, что Доронин подал свой иск к модели 4 сентября в Верховный суд американского штата Нью-Йорк.
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