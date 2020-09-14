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Наоми Кэмпбелл подала в суд на россиянина
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего возлюбленного, российского бизнесмена Владислава Доронина, сообщает газета New York Post со... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:23
2020-09-14T19:02
наоми кэмпбелл
владислав доронин
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Британская супермодель <a href="https://ria.ru/person_Naomi_Kehmpbell" target="_blank">Наоми Кэмпбелл</a> подала в суд на бывшего возлюбленного, российского бизнесмена Владислава Доронина, сообщает газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> со ссылкой на источники.Ранее издание <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TMZ</a> сообщило, что российский предприниматель и совладелец компании "Капитал Груп" <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Doronin" target="_blank">Владислав Доронин</a> подал в суд многомиллионный иск к Кэмпбелл. Доронин, который состоял с моделью в отношениях с 2008 по 2013 год, в своем иске утверждает, что супермодель отказывается вернуть ему деньги, которые он одалживал ей на протяжении многих лет, однако точная сумма долга не раскрывается. Доронин также сообщил, что Кэмпбелл хранит у себя некоторые из его вещей на сумму более трех миллионов долларов.Как выяснило издание New York Post, супермодель Кэмпбелл опередила Доронина и подала на него в суд в Лондоне еще в феврале. Модель требует у бизнесмена вернуть ее вещи, которые находятся в его владении. По словам источника, знакомого с Кэмпбелл, она просила у Доронина вернуть эти вещи на протяжении многих лет, однако последнее время она не общалась с бывшим возлюбленным.Знакомый Кэмпбелл рассказал изданию, что на самом деле модель не злится на Доронина и "в действительности все наоборот". Еще один друг бывшей пары сообщил газете, что для них "дело не в деньгах, дело в игре и в силе".Издание сообщает, что Доронин подал свой иск к модели 4 сентября в Верховный суд американского штата <a href="https://ria.ru/location_NewYorkState" target="_blank">Нью-Йорк</a>.
https://ria.ru/20190626/1555901467.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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наоми кэмпбелл, владислав доронин, в мире

Наоми Кэмпбелл подала в суд на россиянина

18:23 14.09.2020 (обновлено: 19:02 14.09.2020)
10807
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля. - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего возлюбленного, российского бизнесмена Владислава Доронина, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
Ранее издание TMZ сообщило, что российский предприниматель и совладелец компании "Капитал Груп" Владислав Доронин подал в суд многомиллионный иск к Кэмпбелл. Доронин, который состоял с моделью в отношениях с 2008 по 2013 год, в своем иске утверждает, что супермодель отказывается вернуть ему деньги, которые он одалживал ей на протяжении многих лет, однако точная сумма долга не раскрывается. Доронин также сообщил, что Кэмпбелл хранит у себя некоторые из его вещей на сумму более трех миллионов долларов.
Как выяснило издание New York Post, супермодель Кэмпбелл опередила Доронина и подала на него в суд в Лондоне еще в феврале. Модель требует у бизнесмена вернуть ее вещи, которые находятся в его владении. По словам источника, знакомого с Кэмпбелл, она просила у Доронина вернуть эти вещи на протяжении многих лет, однако последнее время она не общалась с бывшим возлюбленным.
Знакомый Кэмпбелл рассказал изданию, что на самом деле модель не злится на Доронина и "в действительности все наоборот". Еще один друг бывшей пары сообщил газете, что для них "дело не в деньгах, дело в игре и в силе".
Издание сообщает, что Доронин подал свой иск к модели 4 сентября в Верховный суд американского штата Нью-Йорк.
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Наоми КэмпбеллВладислав ДоронинВ мире
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