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https://ria.ru/20200914/karantin-1577046899.html
По сценарию шоураннера "Острых козырьков" снимут фильм про пандемию
Шоураннер "Острых козырьков" Стивен Найт написал сценарий фильма про пандемию, который называется "Карантин" (Lockdown). Съемки начнутся уже в конце сентября,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:49
2020-09-14T02:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
илон маск
энн хэтэуэй
том круз
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. Шоураннер "Острых козырьков" Стивен Найт написал сценарий фильма про пандемию, который называется "Карантин" (Lockdown). Съемки начнутся уже в конце сентября, <a href="https://deadline.com/2020/09/doug-liman-lockdown-steven-knight-script-heist-film-anne-hathaway-stars-1234573982/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Режиссером ленты выступит Дуг Лайман ("Идентификация Борна", "Игра без правил"), главную роль с большой вероятностью сыграет Энн Хэтэуэй (переговоры с ней находятся в завершающей стадии). У проекта небольшой бюджет (меньше десяти миллионов). Известно, что это романтическая комедия, действие которой разворачивается в условиях карантина. Съемки предположительно начнутся в Лондоне в конце сентября.Следующим проектом Дуга Лаймана станет блокбастер с участием Тома Круза, который будут снимать в космосе совместно с компанией Space X Илона Маска.
https://ria.ru/20200623/1573306055.html
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кино и сериалы, новости культуры, илон маск, энн хэтэуэй, том круз

По сценарию шоураннера "Острых козырьков" снимут фильм про пандемию

02:49 14.09.2020
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© AFP 2020 / Kevin WinterСценарист Стивен Найт
Сценарист Стивен Найт - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AFP 2020 / Kevin Winter
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Шоураннер "Острых козырьков" Стивен Найт написал сценарий фильма про пандемию, который называется "Карантин" (Lockdown). Съемки начнутся уже в конце сентября, сообщает Deadline.
Режиссером ленты выступит Дуг Лайман ("Идентификация Борна", "Игра без правил"), главную роль с большой вероятностью сыграет Энн Хэтэуэй (переговоры с ней находятся в завершающей стадии).
У проекта небольшой бюджет (меньше десяти миллионов). Известно, что это романтическая комедия, действие которой разворачивается в условиях карантина.
Съемки предположительно начнутся в Лондоне в конце сентября.
Следующим проектом Дуга Лаймана станет блокбастер с участием Тома Круза, который будут снимать в космосе совместно с компанией Space X Илона Маска.
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КультураКино и сериалыНовости культурыИлон МаскЭнн ХэтэуэйТом Круз
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