https://ria.ru/20200914/karantin-1577046899.html

По сценарию шоураннера "Острых козырьков" снимут фильм про пандемию

Шоураннер "Острых козырьков" Стивен Найт написал сценарий фильма про пандемию, который называется "Карантин" (Lockdown). Съемки начнутся уже в конце сентября,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:49

2020-09-14T02:49

2020-09-14T02:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

илон маск

энн хэтэуэй

том круз

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. Шоураннер "Острых козырьков" Стивен Найт написал сценарий фильма про пандемию, который называется "Карантин" (Lockdown). Съемки начнутся уже в конце сентября, <a href="https://deadline.com/2020/09/doug-liman-lockdown-steven-knight-script-heist-film-anne-hathaway-stars-1234573982/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Режиссером ленты выступит Дуг Лайман ("Идентификация Борна", "Игра без правил"), главную роль с большой вероятностью сыграет Энн Хэтэуэй (переговоры с ней находятся в завершающей стадии). У проекта небольшой бюджет (меньше десяти миллионов). Известно, что это романтическая комедия, действие которой разворачивается в условиях карантина. Съемки предположительно начнутся в Лондоне в конце сентября.Следующим проектом Дуга Лаймана станет блокбастер с участием Тома Круза, который будут снимать в космосе совместно с компанией Space X Илона Маска.

https://ria.ru/20200623/1573306055.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, илон маск, энн хэтэуэй, том круз