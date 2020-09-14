https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189869.html

У иностранцев предложили брать отпечатки пальцев до приезда в Россию

МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ, документ... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T05:04

2020-09-14T05:04

2020-09-14T06:22

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, документ есть в распоряжении РИА Новости.Предполагается, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ."Кроме того, в целях повышения уровня контроля в сфере миграции и, как следствие, снижения рисков нелегальной миграции, в том числе с использованием поддельных документов для легализации на территории РФ, предлагается отказаться от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ при въезде и выезде из РФ от Пограничной службы <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России в МВД России в полном объеме в режиме реального времени", - поясняется в документе.

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество