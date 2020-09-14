У иностранцев предложили брать отпечатки пальцев до приезда в Россию
05:04 14.09.2020 (обновлено: 06:22 14.09.2020)
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Снятие отпечатков пальцев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях предупреждения террористической угрозы, а также совершенствования государственного контроля в сфере миграции предусмотреть осуществление дактилоскопической регистрации, фотографирования и, следовательно, идентификации всех иностранных граждан или отдельных категорий (отдельных государств) до въезда на территорию РФ", - отмечается в документе.
Предполагается, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.
"Кроме того, в целях повышения уровня контроля в сфере миграции и, как следствие, снижения рисков нелегальной миграции, в том числе с использованием поддельных документов для легализации на территории РФ, предлагается отказаться от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ при въезде и выезде из РФ от Пограничной службы ФСБ России в МВД России в полном объеме в режиме реального времени", - поясняется в документе.