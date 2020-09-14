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https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189869.html
У иностранцев предложили брать отпечатки пальцев до приезда в Россию
МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ, документ... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T05:04
2020-09-14T06:22
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, документ есть в распоряжении РИА Новости.Предполагается, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ."Кроме того, в целях повышения уровня контроля в сфере миграции и, как следствие, снижения рисков нелегальной миграции, в том числе с использованием поддельных документов для легализации на территории РФ, предлагается отказаться от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ при въезде и выезде из РФ от Пограничной службы <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России в МВД России в полном объеме в режиме реального времени", - поясняется в документе.
https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

У иностранцев предложили брать отпечатки пальцев до приезда в Россию

05:04 14.09.2020 (обновлено: 06:22 14.09.2020)
1516
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСнятие отпечатков пальцев
Снятие отпечатков пальцев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Снятие отпечатков пальцев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях предупреждения террористической угрозы, а также совершенствования государственного контроля в сфере миграции предусмотреть осуществление дактилоскопической регистрации, фотографирования и, следовательно, идентификации всех иностранных граждан или отдельных категорий (отдельных государств) до въезда на территорию РФ", - отмечается в документе.
Предполагается, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.
"Кроме того, в целях повышения уровня контроля в сфере миграции и, как следствие, снижения рисков нелегальной миграции, в том числе с использованием поддельных документов для легализации на территории РФ, предлагается отказаться от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ при въезде и выезде из РФ от Пограничной службы ФСБ России в МВД России в полном объеме в режиме реального времени", - поясняется в документе.
Видеонаблюдение - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 03:08
МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
8312015
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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