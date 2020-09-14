https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html
МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
МВД России разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, документ есть в РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:08
2020-09-14T03:08
2020-09-14T07:40
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, документ есть в распоряжении РИА Новости.Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее слова, законопроект может появиться в 2021 году.Согласно проекту, карта будет выдаваться на основании заявления иностранца. Обязательным условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний. Срок действия планируется установить на 10 лет.Предполагается, что карту не обязательно получать, если мигрант намерен прожить в России менее 90 суток.Кроме того, в проекте федерального закона предлагается определить основные требования к ID-карте. В частности, она должна быть изготовлена на основе отечественных технологий; содержать криптографическую защиту от подделки; иметь возможность совершения юридических операций в интернете, в том числе получения государственных, банковских и иных услуг; доступность для сервиса "электронная подпись"; возможность подключения мобильного приложения иностранного гражданина."Выдача ID-карты, ее замена и возобновление действия, а также внесение в нее изменений будут осуществляться территориальными органами МВД России в рамках предоставления государственной услуги после уплаты государственной пошлины (за исключением отдельных категорий иностранных граждан)", - сообщается в проекте документа.
https://ria.ru/20191213/1562366095.html
https://ria.ru/20200502/1570881163.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. МВД России
разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее слова, законопроект может появиться в 2021 году.
"В рамках цифровой трансформации государственного управления миграционными процессами в проекте федерального закона необходимо закрепить, что для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, а равно получивших право на постоянное проживание, документом, удостоверяющим личность на территории РФ, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)", - отмечается в документе.
Согласно проекту, карта будет выдаваться на основании заявления иностранца. Обязательным условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний. Срок действия планируется установить на 10 лет.
Предполагается, что карту не обязательно получать, если мигрант намерен прожить в России менее 90 суток.
"Для разных категорий иностранных граждан в зависимости от статуса предлагается определить различные основания приостановления и последующего возобновления действия ID-карты, при этом для возобновления действия ID-карты при наличии установленных федеральным законом оснований обязательным будет прохождение иностранным гражданином биометрической идентификации, медицинского освидетельствования", - уточняется в концепции.
Кроме того, в проекте федерального закона предлагается определить основные требования к ID-карте. В частности, она должна быть изготовлена на основе отечественных технологий; содержать криптографическую защиту от подделки; иметь возможность совершения юридических операций в интернете, в том числе получения государственных, банковских и иных услуг; доступность для сервиса "электронная подпись"; возможность подключения мобильного приложения иностранного гражданина.
"Выдача ID-карты, ее замена и возобновление действия, а также внесение в нее изменений будут осуществляться территориальными органами МВД России в рамках предоставления государственной услуги после уплаты государственной пошлины (за исключением отдельных категорий иностранных граждан)", - сообщается в проекте документа.