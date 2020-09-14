https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html

МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности

МВД России разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, документ есть в РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:08

2020-09-14T03:08

2020-09-14T07:40

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, документ есть в распоряжении РИА Новости.Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее слова, законопроект может появиться в 2021 году.Согласно проекту, карта будет выдаваться на основании заявления иностранца. Обязательным условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний. Срок действия планируется установить на 10 лет.Предполагается, что карту не обязательно получать, если мигрант намерен прожить в России менее 90 суток.Кроме того, в проекте федерального закона предлагается определить основные требования к ID-карте. В частности, она должна быть изготовлена на основе отечественных технологий; содержать криптографическую защиту от подделки; иметь возможность совершения юридических операций в интернете, в том числе получения государственных, банковских и иных услуг; доступность для сервиса "электронная подпись"; возможность подключения мобильного приложения иностранного гражданина."Выдача ID-карты, ее замена и возобновление действия, а также внесение в нее изменений будут осуществляться территориальными органами МВД России в рамках предоставления государственной услуги после уплаты государственной пошлины (за исключением отдельных категорий иностранных граждан)", - сообщается в проекте документа.

https://ria.ru/20191213/1562366095.html

https://ria.ru/20200502/1570881163.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество