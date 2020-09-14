https://ria.ru/20200914/ingushetiya-1577238269.html

В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник

Неизвестные вечером в понедельник застрелили в Назрани местного жителя и скрылись, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T22:26

2020-09-14T22:26

2020-09-14T22:26

республика ингушетия

назрань

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Неизвестные вечером в понедельник застрелили в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> местного жителя и скрылись, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии."Вечером в понедельник в Назрани у одного из магазинов, предположительно, двое нападавших из пистолета произвели несколько выстрелов в 50-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался на месте", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что нападавшие, по предварительным данным, скрылись на автомобиле, сейчас их разыскивают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576881941.html

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республика ингушетия

назрань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, назрань, происшествия