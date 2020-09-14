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В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
Неизвестные вечером в понедельник застрелили в Назрани местного жителя и скрылись, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T22:26
2020-09-14T22:26
республика ингушетия
назрань
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Неизвестные вечером в понедельник застрелили в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> местного жителя и скрылись, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии."Вечером в понедельник в Назрани у одного из магазинов, предположительно, двое нападавших из пистолета произвели несколько выстрелов в 50-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался на месте", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что нападавшие, по предварительным данным, скрылись на автомобиле, сейчас их разыскивают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576881941.html
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республика ингушетия
назрань
РИА Новости
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республика ингушетия, назрань, происшествия

В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник

22:26 14.09.2020
654
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Неизвестные вечером в понедельник застрелили в Назрани местного жителя и скрылись, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии.
"Вечером в понедельник в Назрани у одного из магазинов, предположительно, двое нападавших из пистолета произвели несколько выстрелов в 50-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался на месте", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что нападавшие, по предварительным данным, скрылись на автомобиле, сейчас их разыскивают сотрудники полиции.
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Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
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