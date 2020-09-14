https://ria.ru/20200914/immunitet-1577222466.html

Мурашко рассказал о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших

Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:37

2020-09-14T16:37

2020-09-14T16:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции снижается, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации", - сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что от 4 до 50% обследуемых в разных регионах РФ имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577136706.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество