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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/immunitet-1577222466.html
Мурашко рассказал о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших
Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:37
2020-09-14T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции снижается, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации", - сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что от 4 до 50% обследуемых в разных регионах РФ имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577136706.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мурашко рассказал о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших

16:37 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции снижается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации", - сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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