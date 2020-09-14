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https://ria.ru/20200914/gripp-1577215199.html
В России привили от гриппа семь с половиной миллионов человек
В РФ закуплено 60 миллионов доз вакцины от гриппа, привито 7,5 миллиона человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:32
2020-09-14T15:37
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
грипп
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В РФ закуплено 60 миллионов доз вакцины от гриппа, привито 7,5 миллиона человек, заявил глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса."Активно проводится вакцинация против гриппа, закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины, на сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 миллионов человек", - сказал он."Хочу отметить, что в этом году население очень активно идет на вакцинацию, понимая и слыша предостережения медицинских работников, понимая меру ответственности в этот сложный период за свое здоровье и, в том числе, за здоровье окружающих", - добавил министр.
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, грипп

В России привили от гриппа семь с половиной миллионов человек

15:32 14.09.2020 (обновлено: 15:37 14.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В РФ закуплено 60 миллионов доз вакцины от гриппа, привито 7,5 миллиона человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Активно проводится вакцинация против гриппа, закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины, на сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 миллионов человек", - сказал он.
"Хочу отметить, что в этом году население очень активно идет на вакцинацию, понимая и слыша предостережения медицинских работников, понимая меру ответственности в этот сложный период за свое здоровье и, в том числе, за здоровье окружающих", - добавил министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГрипп
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