https://ria.ru/20200914/gripp-1577215199.html

В России привили от гриппа семь с половиной миллионов человек

В РФ закуплено 60 миллионов доз вакцины от гриппа, привито 7,5 миллиона человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:32

2020-09-14T15:32

2020-09-14T15:37

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

грипп

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В РФ закуплено 60 миллионов доз вакцины от гриппа, привито 7,5 миллиона человек, заявил глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса."Активно проводится вакцинация против гриппа, закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины, на сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 миллионов человек", - сказал он."Хочу отметить, что в этом году население очень активно идет на вакцинацию, понимая и слыша предостережения медицинских работников, понимая меру ответственности в этот сложный период за свое здоровье и, в том числе, за здоровье окружающих", - добавил министр.

https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, здоровье - общество, грипп