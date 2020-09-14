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Туризм
https://ria.ru/20200914/gretsiya-1577212627.html
Власти Греции планируют запретить предметы из одноразового пластика
Правительство Греции предложило постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:32
2020-09-14T15:32
туризм
туризм
новости - туризм
евросоюз
греция
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Правительство Греции предложило постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-greczii-zapretyat-odnorazovyj-plastik-so-sleduyushhego-goda" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".С 1 января следующего года все госпредприятия не смогут пополнять запасы, например, одноразовых пластиковых стаканчиков для офисного кафетерия. А с 3 июля одноразовую пластиковую посуду нельзя будет купить в магазинах.Эти ограничения вводятся во всех странах Евросоюза в соответствии с принятой в прошлом году директивой по борьбе с этим материалом. Согласно ей, в европейских магазинах больше не будут продаваться 10 видов одноразовых изделий из него.С января 2021 года в Греции также вступит в силу запрет на использование одноразовых изделий (например, пакетов) из биоразлагаемого пластика. Согласно многочисленным исследованиям, если они попадают в природу, то наносят окружающей среде вред не меньше, чем обычный пластик.С 1 июля 2021 года на всех детских и спортивных площадках Греции появятся питьевые фонтанчики, чтобы жители могли отказаться от пластиковых бутылок.В январе 2022 года планируется ввести новый налог на одноразовые стаканы для напитков навынос. Стакан и крышка будут оплачиваться отдельно – по пять евроцентов. Считается, что благодаря этому больше жителей будет приходить со своими многоразовыми кружками. По крайней мере, подобное произошло, когда пластиковые пакеты в магазинах сделали платными.С 2023 года все производители одноразовых изделий, которые используются на территории Греции, должны нести ответственность за сбор и переработку своей продукции. Они могут подключиться к уже существующим схемам или создать свои. Главное – чтобы их продукция не оказывалась в природе.Предполагается, что к 2030 году весь упаковочный пластик в ЕС можно будет либо легко переработать, либо использовать повторно.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
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греция
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, евросоюз, греция

Власти Греции планируют запретить предметы из одноразового пластика

15:32 14.09.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковый стаканчик
Пластиковый стаканчик - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правительство Греции предложило постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов, сообщает "ЕвроПульс".
С 1 января следующего года все госпредприятия не смогут пополнять запасы, например, одноразовых пластиковых стаканчиков для офисного кафетерия. А с 3 июля одноразовую пластиковую посуду нельзя будет купить в магазинах.
Эти ограничения вводятся во всех странах Евросоюза в соответствии с принятой в прошлом году директивой по борьбе с этим материалом. Согласно ей, в европейских магазинах больше не будут продаваться 10 видов одноразовых изделий из него.
С января 2021 года в Греции также вступит в силу запрет на использование одноразовых изделий (например, пакетов) из биоразлагаемого пластика. Согласно многочисленным исследованиям, если они попадают в природу, то наносят окружающей среде вред не меньше, чем обычный пластик.
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С 1 июля 2021 года на всех детских и спортивных площадках Греции появятся питьевые фонтанчики, чтобы жители могли отказаться от пластиковых бутылок.
В январе 2022 года планируется ввести новый налог на одноразовые стаканы для напитков навынос. Стакан и крышка будут оплачиваться отдельно – по пять евроцентов. Считается, что благодаря этому больше жителей будет приходить со своими многоразовыми кружками. По крайней мере, подобное произошло, когда пластиковые пакеты в магазинах сделали платными.
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С 2023 года все производители одноразовых изделий, которые используются на территории Греции, должны нести ответственность за сбор и переработку своей продукции. Они могут подключиться к уже существующим схемам или создать свои. Главное – чтобы их продукция не оказывалась в природе.
Предполагается, что к 2030 году весь упаковочный пластик в ЕС можно будет либо легко переработать, либо использовать повторно.
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