https://ria.ru/20200914/gopro-9-1577198281.html

Существенно обновленную экшн-камеру GoPro 9 покажут 16 сентября

Следующее поколение культовой камеры GoPro представят уже 16 сентября. О скором анонсе в официальном Twitter рассказали представители американской компании. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:16

2020-09-14T11:16

2020-09-14T11:16

риа наука

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Следующее поколение культовой камеры GoPro представят уже 16 сентября. О скором анонсе в официальном Twitter <u><a href="https://twitter.com/GoPro/status/1305129988543467523">рассказали</a></u> представители американской компании.В коротком видео с хэштегом #MoreEverything были показаны некоторые особенности GoPro Hero 9. Например, цветной передний экран. Есть и намек на большее разрешение видеозаписи, которое может достичь огромного для экшн-камеры 5K.Ожидается, что в GoPro Hero 9 будет увеличена разрешающая способность сенсора до 23 Мп. Поработают над стабилизацией HyperSmooth и ускоренной съемкой TimeWarp. Наконец, вырастет емкость аккумулятора, что дает надежду на улучшение автономности, за которую часто критикуют экшн-камеры от GoPro.А вот цена на камеру, если верить инсайдерам, ощутимо подрастет. Так, аналитик Роланд Квандт считает, что в Европе за GoPro Hero 9 попросят 480 евро.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии