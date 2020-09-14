Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200914/gopro-9-1577198281.html
Существенно обновленную экшн-камеру GoPro 9 покажут 16 сентября
Следующее поколение культовой камеры GoPro представят уже 16 сентября. О скором анонсе в официальном Twitter рассказали представители американской компании. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:16
2020-09-14T11:16
риа наука
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577199717_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_74a19bfe867f0720ebf1c2b333e3a5b5.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Следующее поколение культовой камеры GoPro представят уже 16 сентября. О скором анонсе в официальном Twitter <u><a href="https://twitter.com/GoPro/status/1305129988543467523">рассказали</a></u> представители американской компании.В коротком видео с хэштегом #MoreEverything были показаны некоторые особенности GoPro Hero 9. Например, цветной передний экран. Есть и намек на большее разрешение видеозаписи, которое может достичь огромного для экшн-камеры 5K.Ожидается, что в GoPro Hero 9 будет увеличена разрешающая способность сенсора до 23 Мп. Поработают над стабилизацией HyperSmooth и ускоренной съемкой TimeWarp. Наконец, вырастет емкость аккумулятора, что дает надежду на улучшение автономности, за которую часто критикуют экшн-камеры от GoPro.А вот цена на камеру, если верить инсайдерам, ощутимо подрастет. Так, аналитик Роланд Квандт считает, что в Европе за GoPro Hero 9 попросят 480 евро.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577199717_417:0:3148:2048_1400x0_80_0_0_caa91b41263abd1d65abc8d1f7b3d99c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гаджеты, технологии

Существенно обновленную экшн-камеру GoPro 9 покажут 16 сентября

11:16 14.09.2020
739
© AFP 2020 / Josh EdelsonЛоготип GoPro
Логотип GoPro - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AFP 2020 / Josh Edelson
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следующее поколение культовой камеры GoPro представят уже 16 сентября. О скором анонсе в официальном Twitter рассказали представители американской компании.
В коротком видео с хэштегом #MoreEverything были показаны некоторые особенности GoPro Hero 9. Например, цветной передний экран. Есть и намек на большее разрешение видеозаписи, которое может достичь огромного для экшн-камеры 5K.
© WinFutureВнешность GoPro Hero 9 стала известна до анонса
Action-камера GoPro Hero 9 Black - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© WinFuture
Внешность GoPro Hero 9 стала известна до анонса
Ожидается, что в GoPro Hero 9 будет увеличена разрешающая способность сенсора до 23 Мп. Поработают над стабилизацией HyperSmooth и ускоренной съемкой TimeWarp. Наконец, вырастет емкость аккумулятора, что дает надежду на улучшение автономности, за которую часто критикуют экшн-камеры от GoPro.
А вот цена на камеру, если верить инсайдерам, ощутимо подрастет. Так, аналитик Роланд Квандт считает, что в Европе за GoPro Hero 9 попросят 480 евро.
241002
Обсудить 1
РИА НаукагаджетыТехнологии
Рекомендуем
Алексей Навальный
Германия призвала Россию прояснить произошедшее с Навальным
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Эксперт прокомментировал слова главы британской разведки о "Буревестнике"
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Дрон Zipline
В США лекарства начнут доставлять "африканские" дроны
Девушка со смартфоном и банковской картой
Центробанк дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Отдыхающие на пляже в Ялте
Туристы рассказали о мошенничествах с системой "все включено" в Крыму
Новая модель беспроводных наушников AirPods
Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple
Владимир Уйба
Владимира Уйбу избрали главой Республики Коми
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Япония может ужесточить позицию по мирному договору, считает эксперт
Звездное небо
В России впервые выдали грант на изучение экзопланет
Производство вакцины от COVID-19
Эксперт предсказал нехватку вакцин от COVID-19 в мире до конца 2024 года
Сказали быть в масках: Лукашенко прилетел в Сочи
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Вид на Большой Каменный мост в Москве
Синоптики рассказали, сколько продлится похолодание в Москве
Девушка голосует на избирательном участке
Глава избиркома Ростовской области рассказал о конфликтах в ходе выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
Лента новостейМолния