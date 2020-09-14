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https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577201596.html
Эксперты: результаты голосования отражают запрос граждан на стабильность
На сегодняшний день в обществе существует запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне, что нашло свое отражение в результатах единого дня голосования. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:43
2020-09-14T11:43
россия
александр цыбульский
михаил дегтярев
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>На сегодняшний день в обществе существует запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне, что нашло свое отражение в результатах единого дня голосования. Об этом заявил РИА Новости президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев."Главным событием последних месяцев была и остается эпидемия коронавируса. За второй квартал этого года на 8% упала экономика, ухудшилась жизнь людей. В этом смысле в обществе существует запрос на то, чтобы власть делала так, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне, чтобы они понимали, что завтра будет не хуже, чем вчера. И этот запрос на действующую власть был реализован на выборах", – подчеркнул он.По итогам голосования, состоявшегося 13 сентября по всей России, во многих регионах россияне отдали предпочтение уже действующим главам субъектов, а также оказали значительную поддержку депутатам от "Единой России".Эксперты в целом сходятся во мнении, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране помогла главам регионов доказать свою эффективность, умение действовать в критических ситуациях и оказывать поддержку всем слоям населения в нестабильных, постоянно меняющихся условиях."Очень многое зависело от оперативности принятия управленческих решений на местах, своевременности и адекватности, попадания в запросы людей. Очень большой крен в хорошем смысле был в сторону социальных аспектов, поддержки нуждающихся слоев. Там, где региональные власти попали в эти запросы, они получили максимальные коэффициенты поддержки", – отметила в разговоре с корреспондентом РИА Новости руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.Школы разные важныНе меньшую роль в исходе выборов, по мнению политологов, сыграло то, что значительная часть кандидатов – выпускники "школы губернаторов"."Я считаю, что это очень сильная подготовительная управленческая школа. Там участники набирают все необходимые скиллы, которые пригождаются в управлении регионами. Туда приходят из разных сфер и отраслей, кто-то с федеральным опытом, кто-то с региональным. По сути, эти знания набираются и формируются в единую систему, которая на месте очень востребована", – сказала Кислицына.Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.Два выпускника первого потока "школы " Александр Цыбульский и Михаил Развожаев возглавили Архангельскую область и Севастополь, а губернатор Камчатки Владимир Солодов был во втором потоке ВШГУ. Третий поток подарил регионам сразу трех лидеров, подтвердивших свои позиции на прошедшем голосовании. Так, Еврейскую автономную область возглавил Ростислав Гольдштейн, Калужскую область – Владислав Шапша, Хабаровский край – Михаил Дегтярев."Это один из показателей, что кадровая политика президента на обновление кадров, их обучение работает. Выпускники школы губернаторами же и становятся, это нормально. К чему их готовили, то и получили. Ведь они все отработали по полгода, не меньше, врио губернаторов, и это уже оценка их первых результатов работы на этом месте", – добавил Дмитрий Гусев.Переход на "цифру"Эксперты также отметили высокую эффективность электронного голосования, недавно внедренного в России."По сравнению с опытом прошлых лет, в этот раз зафиксировано гораздо меньше нарушений – в 2,5 раза, если я не ошибаюсь. Время идет, цифровизация общества происходит, в голосовании и избирательном законодательстве это тоже должно отражаться. Есть еще над чем поработать в этой системе, но запрос общества есть, реализация будет продолжаться", – заключил президент консалтингового агентства Bakster-group.Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына в свою очередь добавила, что новая система удобна и безопасна и уже достаточно востребована у россиян. По ее словам, это позволило обеспечить довольно высокую явку избирателей."Этому в том числе способствовали и пролонгированные процессы голосования: кто-то это сделал традиционно в воскресенье, кто-то уехал на выходные на дачу, и как раз было удобно проголосовать в пятницу. Я думаю, такой опыт приживется. Сейчас его тестировали, чтобы понять, как можно в дальнейшем использовать его в широком масштабе", – резюмировала эксперт.
https://ria.ru/20190314/1551807595.html
https://ria.ru/20200404/1569575684.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577194427.html
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россия, александр цыбульский, михаил дегтярев, единая россия, общество

Эксперты: результаты голосования отражают запрос граждан на стабильность

11:43 14.09.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийБюллетени проголосовавших на выборах
Бюллетени проголосовавших на выборах - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На сегодняшний день в обществе существует запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне, что нашло свое отражение в результатах единого дня голосования. Об этом заявил РИА Новости президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.
"Главным событием последних месяцев была и остается эпидемия коронавируса. За второй квартал этого года на 8% упала экономика, ухудшилась жизнь людей. В этом смысле в обществе существует запрос на то, чтобы власть делала так, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне, чтобы они понимали, что завтра будет не хуже, чем вчера. И этот запрос на действующую власть был реализован на выборах", – подчеркнул он.
По итогам голосования, состоявшегося 13 сентября по всей России, во многих регионах россияне отдали предпочтение уже действующим главам субъектов, а также оказали значительную поддержку депутатам от "Единой России".
"Люди проголосовали за власть и реальные дела, люди проголосовали за стабильность. Это уверенность в завтрашнем дне. Вот что обеспечило такие высокие результаты", – сказал Гусев.
Эксперты в целом сходятся во мнении, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране помогла главам регионов доказать свою эффективность, умение действовать в критических ситуациях и оказывать поддержку всем слоям населения в нестабильных, постоянно меняющихся условиях.
"Очень многое зависело от оперативности принятия управленческих решений на местах, своевременности и адекватности, попадания в запросы людей. Очень большой крен в хорошем смысле был в сторону социальных аспектов, поддержки нуждающихся слоев. Там, где региональные власти попали в эти запросы, они получили максимальные коэффициенты поддержки", – отметила в разговоре с корреспондентом РИА Новости руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.
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Школы разные важны

Не меньшую роль в исходе выборов, по мнению политологов, сыграло то, что значительная часть кандидатов – выпускники "школы губернаторов".
"Я считаю, что это очень сильная подготовительная управленческая школа. Там участники набирают все необходимые скиллы, которые пригождаются в управлении регионами. Туда приходят из разных сфер и отраслей, кто-то с федеральным опытом, кто-то с региональным. По сути, эти знания набираются и формируются в единую систему, которая на месте очень востребована", – сказала Кислицына.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Два выпускника первого потока "школы " Александр Цыбульский и Михаил Развожаев возглавили Архангельскую область и Севастополь, а губернатор Камчатки Владимир Солодов был во втором потоке ВШГУ. Третий поток подарил регионам сразу трех лидеров, подтвердивших свои позиции на прошедшем голосовании. Так, Еврейскую автономную область возглавил Ростислав Гольдштейн, Калужскую область – Владислав Шапша, Хабаровский край – Михаил Дегтярев.
"Это один из показателей, что кадровая политика президента на обновление кадров, их обучение работает. Выпускники школы губернаторами же и становятся, это нормально. К чему их готовили, то и получили. Ведь они все отработали по полгода, не меньше, врио губернаторов, и это уже оценка их первых результатов работы на этом месте", – добавил Дмитрий Гусев.

Переход на "цифру"

Эксперты также отметили высокую эффективность электронного голосования, недавно внедренного в России.
"По сравнению с опытом прошлых лет, в этот раз зафиксировано гораздо меньше нарушений – в 2,5 раза, если я не ошибаюсь. Время идет, цифровизация общества происходит, в голосовании и избирательном законодательстве это тоже должно отражаться. Есть еще над чем поработать в этой системе, но запрос общества есть, реализация будет продолжаться", – заключил президент консалтингового агентства Bakster-group.
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Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына в свою очередь добавила, что новая система удобна и безопасна и уже достаточно востребована у россиян. По ее словам, это позволило обеспечить довольно высокую явку избирателей.
"Этому в том числе способствовали и пролонгированные процессы голосования: кто-то это сделал традиционно в воскресенье, кто-то уехал на выходные на дачу, и как раз было удобно проголосовать в пятницу. Я думаю, такой опыт приживется. Сейчас его тестировали, чтобы понять, как можно в дальнейшем использовать его в широком масштабе", – резюмировала эксперт.
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РоссияАлександр ЦыбульскийМихаил ДегтяревЕдиная РоссияОбщество
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