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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577193197.html
ОП получила 23 сообщения о несоблюдении стандартов голосования
Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал 23 сообщения о несоблюдении стандарта проведения голосования и 65 сообщений о конфликтных ситуациях на... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:04
2020-09-14T09:11
единый день голосования — 2020
россия
единый день голосования в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал 23 сообщения о несоблюдении стандарта проведения голосования и 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ОП РФ."За три дня голосования волонтерский кол-центр ситуационного центра Общественной палаты более 2 тысяч раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием из 52 регионов. Всего было зафиксировано 23 сообщения о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", касающиеся порядка ведения списков избирателей (в частности, их брошюровки), недостаточной информированности избирателей о расположении их участков, отсутствия на участках доступной информации о кандидатах", — говорится в пресс-релизе к брифингу.Также ситуационный центр ОП РФ, как указано в релизе, зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. Члены мобильных групп при этом оперативно реагировали на сообщения, выезжали на избирательные участки, проводили разъяснительную работу и урегулировали конфликты."В связи с особой ситуацией текущего года одним из главных вопросов при наблюдении явилось обеспечение санитарной безопасности: наличие на участках комплектов СИЗ, напольной разметки для соблюдения социальной дистанции. Всего четыре поступивших сообщения об отсутствии СИЗ свидетельствуют о четком исполнении на местах санитарно-эпидемиологических требований", — отмечается в пресс-релизе.На горячую линию Общественной палаты РФ за время проведения голосования, по информации пресс-службы, поступило беспрецедентно малое количество звонков – 12 сообщений из восьми регионов."Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах", — объяснили в пресс-службе."Золотой стандарт" по общественному наблюдению — это критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования. Общественные наблюдатели руководствуются именно этим стандартом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/edg-1577185701.html
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РИА Новости
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Новости
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россия, единый день голосования в россии, общество

ОП получила 23 сообщения о несоблюдении стандартов голосования

09:04 14.09.2020 (обновлено: 09:11 14.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал 23 сообщения о несоблюдении стандарта проведения голосования и 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"За три дня голосования волонтерский кол-центр ситуационного центра Общественной палаты более 2 тысяч раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием из 52 регионов. Всего было зафиксировано 23 сообщения о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", касающиеся порядка ведения списков избирателей (в частности, их брошюровки), недостаточной информированности избирателей о расположении их участков, отсутствия на участках доступной информации о кандидатах", — говорится в пресс-релизе к брифингу.
Также ситуационный центр ОП РФ, как указано в релизе, зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. Члены мобильных групп при этом оперативно реагировали на сообщения, выезжали на избирательные участки, проводили разъяснительную работу и урегулировали конфликты.
"В связи с особой ситуацией текущего года одним из главных вопросов при наблюдении явилось обеспечение санитарной безопасности: наличие на участках комплектов СИЗ, напольной разметки для соблюдения социальной дистанции. Всего четыре поступивших сообщения об отсутствии СИЗ свидетельствуют о четком исполнении на местах санитарно-эпидемиологических требований", — отмечается в пресс-релизе.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 22:25
Единый день голосования: предварительные итоги выборов губернаторов
На горячую линию Общественной палаты РФ за время проведения голосования, по информации пресс-службы, поступило беспрецедентно малое количество звонков – 12 сообщений из восьми регионов.
"Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах", — объяснили в пресс-службе.
"Золотой стандарт" по общественному наблюдению — это критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования. Общественные наблюдатели руководствуются именно этим стандартом.
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Единый день голосования — 2020РоссияЕдиный день голосования в РоссииОбщество
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