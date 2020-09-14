https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577193197.html

ОП получила 23 сообщения о несоблюдении стандартов голосования

Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал 23 сообщения о несоблюдении стандарта проведения голосования и 65 сообщений о конфликтных ситуациях на... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:04

2020-09-14T09:04

2020-09-14T09:11

единый день голосования — 2020

россия

единый день голосования в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577172598_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_268742b1b4e12b3cc62b494b55dd0406.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал 23 сообщения о несоблюдении стандарта проведения голосования и 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ОП РФ."За три дня голосования волонтерский кол-центр ситуационного центра Общественной палаты более 2 тысяч раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием из 52 регионов. Всего было зафиксировано 23 сообщения о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", касающиеся порядка ведения списков избирателей (в частности, их брошюровки), недостаточной информированности избирателей о расположении их участков, отсутствия на участках доступной информации о кандидатах", — говорится в пресс-релизе к брифингу.Также ситуационный центр ОП РФ, как указано в релизе, зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. Члены мобильных групп при этом оперативно реагировали на сообщения, выезжали на избирательные участки, проводили разъяснительную работу и урегулировали конфликты."В связи с особой ситуацией текущего года одним из главных вопросов при наблюдении явилось обеспечение санитарной безопасности: наличие на участках комплектов СИЗ, напольной разметки для соблюдения социальной дистанции. Всего четыре поступивших сообщения об отсутствии СИЗ свидетельствуют о четком исполнении на местах санитарно-эпидемиологических требований", — отмечается в пресс-релизе.На горячую линию Общественной палаты РФ за время проведения голосования, по информации пресс-службы, поступило беспрецедентно малое количество звонков – 12 сообщений из восьми регионов."Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах", — объяснили в пресс-службе."Золотой стандарт" по общественному наблюдению — это критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования. Общественные наблюдатели руководствуются именно этим стандартом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/edg-1577185701.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый день голосования в россии, общество