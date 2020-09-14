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https://ria.ru/20200914/germaniya-1577226544.html
Немецкий МИД посоветовал России обратиться в ОЗХО по ситуации с Навальным
ОЗХО будет проводить расследование в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, Россия может обратиться в организацию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:30
2020-09-14T17:30
госпитализация алексея навального
александр шульгин
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
мид германии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> ОЗХО будет проводить расследование в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, Россия может обратиться в организацию, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.В понедельник правительство ФРГ сообщило, что запросило поддержку ОЗХО по делу Навального, а лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> подтвердили данные немецких специалистов о том, что блогер был отравлен веществом группы "Новичок"."ОЗХО уже взяла пробы в Charite. Теперь ОЗХО в соответствии с собственным регламентом будет проводить это расследование. Россия является членом этой организации и сможет обратиться в ОЗХО", - сказал Маас на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хуссейном в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.По его словам, "отравление" Навального подтверждено двумя лабораториями независимо друг от друга. "Господин Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом из группы боевых веществ "Новичок", доказательства тяжелого нарушения международного права в настоящее время, помимо института в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, еще в двух специальных лабораториях установлены независимо друг от друга", - сказал Маас.Германия ранее передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО. Постпред РФ при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявлял, что никакие материалы по ситуации вокруг Навального в ОЗХО не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что в первую очередь Германии нужно было ответить на запрос Генеральной прокуратуры России.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224359.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html
А почему ОЗХО не обратится к России?Не высоко ли они себя ставят?
30
Надо всех немцев в Гаагский трибунал за применение газовых камер на территории РФ с 1941-1945. Боевые отравляющие вещества против мирного населения и доказательства есть, кинохроника
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госпитализация алексея навального, александр шульгин, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), мид германии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире

Немецкий МИД посоветовал России обратиться в ОЗХО по ситуации с Навальным

17:30 14.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. ОЗХО будет проводить расследование в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, Россия может обратиться в организацию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В понедельник правительство ФРГ сообщило, что запросило поддержку ОЗХО по делу Навального, а лаборатории Швеции и Франции подтвердили данные немецких специалистов о том, что блогер был отравлен веществом группы "Новичок".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 17:00
Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального
"ОЗХО уже взяла пробы в Charite. Теперь ОЗХО в соответствии с собственным регламентом будет проводить это расследование. Россия является членом этой организации и сможет обратиться в ОЗХО", - сказал Маас на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хуссейном в Берлине.
По его словам, "отравление" Навального подтверждено двумя лабораториями независимо друг от друга. "Господин Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом из группы боевых веществ "Новичок", доказательства тяжелого нарушения международного права в настоящее время, помимо института в Германии, еще в двух специальных лабораториях установлены независимо друг от друга", - сказал Маас.
Германия ранее передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявлял, что никакие материалы по ситуации вокруг Навального в ОЗХО не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в первую очередь Германии нужно было ответить на запрос Генеральной прокуратуры России.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 17:10
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МИД ГерманииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
А почему ОЗХО не обратится к России?Не высоко ли они себя ставят?
14 сентября, 17:31
дмитрий прерисдмитрий прерис
2310105
Надо всех немцев в Гаагский трибунал за применение газовых камер на территории РФ с 1941-1945. Боевые отравляющие вещества против мирного населения и доказательства есть, кинохроника
14 сентября, 17:37
Dimon ТрамповDimon Трампов
1801113
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