https://ria.ru/20200914/germaniya-1577226544.html

Немецкий МИД посоветовал России обратиться в ОЗХО по ситуации с Навальным

ОЗХО будет проводить расследование в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, Россия может обратиться в организацию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:30

2020-09-14T17:30

2020-09-14T17:30

госпитализация алексея навального

александр шульгин

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

мид германии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> ОЗХО будет проводить расследование в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, Россия может обратиться в организацию, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.В понедельник правительство ФРГ сообщило, что запросило поддержку ОЗХО по делу Навального, а лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> подтвердили данные немецких специалистов о том, что блогер был отравлен веществом группы "Новичок"."ОЗХО уже взяла пробы в Charite. Теперь ОЗХО в соответствии с собственным регламентом будет проводить это расследование. Россия является членом этой организации и сможет обратиться в ОЗХО", - сказал Маас на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хуссейном в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.По его словам, "отравление" Навального подтверждено двумя лабораториями независимо друг от друга. "Господин Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом из группы боевых веществ "Новичок", доказательства тяжелого нарушения международного права в настоящее время, помимо института в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, еще в двух специальных лабораториях установлены независимо друг от друга", - сказал Маас.Германия ранее передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО. Постпред РФ при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявлял, что никакие материалы по ситуации вокруг Навального в ОЗХО не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что в первую очередь Германии нужно было ответить на запрос Генеральной прокуратуры России.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224359.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html

дмитрий прерис А почему ОЗХО не обратится к России?Не высоко ли они себя ставят? 30

Dimon Трампов Надо всех немцев в Гаагский трибунал за применение газовых камер на территории РФ с 1941-1945. Боевые отравляющие вещества против мирного населения и доказательства есть, кинохроника 24

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москва

берлин (город)

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