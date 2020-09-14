https://ria.ru/20200914/germaniya-1577206602.html

В Германии надеются на быстрое согласование санкций ЕС против Минска

Правительство ФРГ рассчитывает, что санкции ЕС против Белоруссии могут быть согласованы уже на следующей неделе, заявила представительница МИД Германии Мария... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:51

2020-09-14T12:51

2020-09-14T13:26

мария адебар

александр лукашенко

мид германии

евросоюз

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> рассчитывает, что санкции ЕС против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> могут быть согласованы уже на следующей неделе, заявила представительница <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a>."Мы усердно работаем в ЕС, чтобы был согласовать пакет точечных санкций против ответственных за фальсификации на выборах. В следующий понедельник министры иностранных дел проведут встречу в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, там эти вопросы будут обсуждаться", - заявила она на брифинге в понедельник.Адебар добавила, что сегодня нельзя сказать, что уже в следующий понедельник будут приняты санкции. "Мы будем это приветствовать и мы работаем над этим", - добавила она.На вопрос о том, будут ли санкции введены и против президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, Адебар ответила, что это пока остается предметом переговоров."Будем ли и как усиливать давление на руководство Белоруссии и персонально на Лукашенко, это мы будем обсуждаться в понедельник на встрече министров иностранных дел... <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> видит необходимость и хочет оперативно реализовать санкции по Белоруссии", - заявила она.ЕС ранее объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария адебар, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, германия, белоруссия, в мире