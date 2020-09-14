В Германии надеются на быстрое согласование санкций ЕС против Минска
12:51 14.09.2020 (обновлено: 13:26 14.09.2020)
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Вид на Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство ФРГ рассчитывает, что санкции ЕС против Белоруссии могут быть согласованы уже на следующей неделе, заявила представительница МИД Германии Мария Адебар.
"Мы усердно работаем в ЕС, чтобы был согласовать пакет точечных санкций против ответственных за фальсификации на выборах. В следующий понедельник министры иностранных дел проведут встречу в Брюсселе, там эти вопросы будут обсуждаться", - заявила она на брифинге в понедельник.
Адебар добавила, что сегодня нельзя сказать, что уже в следующий понедельник будут приняты санкции. "Мы будем это приветствовать и мы работаем над этим", - добавила она.
На вопрос о том, будут ли санкции введены и против президента Александра Лукашенко, Адебар ответила, что это пока остается предметом переговоров.
"Будем ли и как усиливать давление на руководство Белоруссии и персонально на Лукашенко, это мы будем обсуждаться в понедельник на встрече министров иностранных дел... Берлин видит необходимость и хочет оперативно реализовать санкции по Белоруссии", - заявила она.
ЕС ранее объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.