https://ria.ru/20200914/gaz-1577189342.html

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:27

2020-09-14T03:27

2020-09-14T04:01

россия

реакция на события на украине

сша

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156131/12/1561311207_0:185:2983:1863_1400x0_80_0_0_7a7c64c6137d6664ed8bc21d6eb18a8c.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Marinchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Маринченко</a>.<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Но с начала сентября он полностью перешел на закупку российского газа по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>": Украина должна была принимать газ на границе с Россией и передать его "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_EHksport/" target="_blank" data-auto="true">Газпром экспорту</a>" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из Евросоюза, что приводило к удорожанию "голубого топлива".В то же время Украина неоднократно заявляла о намерении начать закупать газ у США. Так, еще в мае правительство страны одобрило проект меморандума с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, предусматривающий поставки СПГ в течение 20 лет в объеме, соответствующем 5,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа в год. Но дальше этого дело до сих пор не продвинулось. На этом фоне американский журнал Time написал, что якобы Киев затягивает заключение сделки в ожидании итогов выборов в США.По мнению Маринченко, еще более выгодным вариантом для Украины в теории могли бы стать прямые закупки газа у России, поскольку в случае виртуального реверса какую-то маржу получают трейдеры за посредничество. С другой стороны, сейчас на газовом рынке переизбыток предложения, и нельзя исключить, что "Нафтогазу" удается покупать газ по более низкой цене, чем ему готов был бы предложить "Газпром".Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз</a>" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

https://ria.ru/20200615/1572819706.html

https://ria.ru/20200901/ukraina-1576599579.html

https://ria.ru/20200723/1574774069.html

santipiat26 Нищета мешает Украине закупать спг у США. А бандеровщина мешает ей сохранить разум. 61

7

россия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, реакция на события на украине, сша, украина, экономика