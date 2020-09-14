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https://ria.ru/20200914/gaz-1577189342.html
Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:27
2020-09-14T04:01
россия
реакция на события на украине
сша
украина
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Marinchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Маринченко</a>.<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Но с начала сентября он полностью перешел на закупку российского газа по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>": Украина должна была принимать газ на границе с Россией и передать его "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_EHksport/" target="_blank" data-auto="true">Газпром экспорту</a>" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из Евросоюза, что приводило к удорожанию "голубого топлива".В то же время Украина неоднократно заявляла о намерении начать закупать газ у США. Так, еще в мае правительство страны одобрило проект меморандума с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, предусматривающий поставки СПГ в течение 20 лет в объеме, соответствующем 5,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа в год. Но дальше этого дело до сих пор не продвинулось. На этом фоне американский журнал Time написал, что якобы Киев затягивает заключение сделки в ожидании итогов выборов в США.По мнению Маринченко, еще более выгодным вариантом для Украины в теории могли бы стать прямые закупки газа у России, поскольку в случае виртуального реверса какую-то маржу получают трейдеры за посредничество. С другой стороны, сейчас на газовом рынке переизбыток предложения, и нельзя исключить, что "Нафтогазу" удается покупать газ по более низкой цене, чем ему готов был бы предложить "Газпром".Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз</a>" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
https://ria.ru/20200615/1572819706.html
https://ria.ru/20200901/ukraina-1576599579.html
https://ria.ru/20200723/1574774069.html
Нищета мешает Украине закупать спг у США. А бандеровщина мешает ей сохранить разум.
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россия
сша
украина
РИА Новости
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россия, реакция на события на украине, сша, украина, экономика

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

03:27 14.09.2020 (обновлено: 04:01 14.09.2020)
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© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом
Американский танкер с сжиженным природным газом - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер с сжиженным природным газом. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"В Европе американский газ успешно конкурирует с российским, несмотря на разницу в издержках - в Европе он тоже продается по спотовым ценам. Но у Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ, это сделает его более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом. Какие-то разовые сделки возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ", - сказал он.
Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. Но с начала сентября он полностью перешел на закупку российского газа по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина должна была принимать газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из Евросоюза, что приводило к удорожанию "голубого топлива".
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
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В то же время Украина неоднократно заявляла о намерении начать закупать газ у США. Так, еще в мае правительство страны одобрило проект меморандума с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, предусматривающий поставки СПГ в течение 20 лет в объеме, соответствующем 5,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа в год. Но дальше этого дело до сих пор не продвинулось. На этом фоне американский журнал Time написал, что якобы Киев затягивает заключение сделки в ожидании итогов выборов в США.
По мнению Маринченко, еще более выгодным вариантом для Украины в теории могли бы стать прямые закупки газа у России, поскольку в случае виртуального реверса какую-то маржу получают трейдеры за посредничество. С другой стороны, сейчас на газовом рынке переизбыток предложения, и нельзя исключить, что "Нафтогазу" удается покупать газ по более низкой цене, чем ему готов был бы предложить "Газпром".
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"Сейчас, после заключения соглашения о транзите, отношения между "Газпром" и "Нафтогазом" в целом конструктивные, нельзя исключить, что в итоге стороны перейдут на прямые закупки, но этому могут мешать политические соображения: тема газовых поставок в Украине остается сильно политизированной", - заключил эксперт.
Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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Нищета мешает Украине закупать спг у США. А бандеровщина мешает ей сохранить разум.
14 сентября, 04:52
ssantipiat26
6100000
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