https://ria.ru/20200914/forum-1577208147.html

Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в Самаре

Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в Самаре с 22 по 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:15

2020-09-14T13:15

2020-09-14T13:15

фонд президентских грантов

самара

общество

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<strong>САМАРА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в <a href="https://ria.ru/location_Samara" target="_blank">Самаре</a> с 22 по 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в этом году форум пройдет в формате онлайн, что позволит присоединиться к нему людям с разных уголков страны, а также тем, у кого сложная форма инвалидности. Организатором мероприятия выступает Межрегиональная молодежная общественная организация "Инклюзивный ресурсный центр". Форум является ключевым событием проекта "Центр развития инклюзии регионов России", который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного <a href="https://ria.ru/organization_Fond_prezidentskikh_grantov" target="_blank">Фондом президентских грантов</a>.На форуме пройдут лекции и тренинговые программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии, питч-сессии, мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, а также будет организована закрытая онлайн-платформа для участников форума, чтобы постоянно взаимодействовать с модераторами и экспертами проекта. Форум станет уникальной цифровой площадкой, работающей в режиме нон-стоп, помимо основной образовательной программы участников ждут несколько дополнительных интерактивных площадок. В ходе форума также пройдет онлайн-выставка лучших социальных проектов в области инклюзии, у участников конкурса будет возможность презентовать свой проект на всю Россию.По информации пресс-службы, представители некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью могут зарегистрировать на мероприятие на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20200908/samara-1576957615.html

самара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, самара, общество