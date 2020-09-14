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Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в Самаре
Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в Самаре с 22 по 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:15
2020-09-14T13:15
фонд президентских грантов
самара
общество
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<strong>САМАРА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в <a href="https://ria.ru/location_Samara" target="_blank">Самаре</a> с 22 по 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в этом году форум пройдет в формате онлайн, что позволит присоединиться к нему людям с разных уголков страны, а также тем, у кого сложная форма инвалидности. Организатором мероприятия выступает Межрегиональная молодежная общественная организация "Инклюзивный ресурсный центр". Форум является ключевым событием проекта "Центр развития инклюзии регионов России", который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного <a href="https://ria.ru/organization_Fond_prezidentskikh_grantov" target="_blank">Фондом президентских грантов</a>.На форуме пройдут лекции и тренинговые программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии, питч-сессии, мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, а также будет организована закрытая онлайн-платформа для участников форума, чтобы постоянно взаимодействовать с модераторами и экспертами проекта. Форум станет уникальной цифровой площадкой, работающей в режиме нон-стоп, помимо основной образовательной программы участников ждут несколько дополнительных интерактивных площадок. В ходе форума также пройдет онлайн-выставка лучших социальных проектов в области инклюзии, у участников конкурса будет возможность презентовать свой проект на всю Россию.По информации пресс-службы, представители некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью могут зарегистрировать на мероприятие на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20200908/samara-1576957615.html
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Новости
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фонд президентских грантов, самара, общество

Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в Самаре

13:15 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на город Самару
Вид на город Самару - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
САМАРА, 14 сен - РИА Новости. Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в Самаре с 22 по 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Самара 22-24 сентября 2020 года собирает представителей социального сектора в области инклюзии со всей России на уникальной площадке. Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" ждет участников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году форум пройдет в формате онлайн, что позволит присоединиться к нему людям с разных уголков страны, а также тем, у кого сложная форма инвалидности. Организатором мероприятия выступает Межрегиональная молодежная общественная организация "Инклюзивный ресурсный центр". Форум является ключевым событием проекта "Центр развития инклюзии регионов России", который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
На форуме пройдут лекции и тренинговые программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии, питч-сессии, мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, а также будет организована закрытая онлайн-платформа для участников форума, чтобы постоянно взаимодействовать с модераторами и экспертами проекта. Форум станет уникальной цифровой площадкой, работающей в режиме нон-стоп, помимо основной образовательной программы участников ждут несколько дополнительных интерактивных площадок. В ходе форума также пройдет онлайн-выставка лучших социальных проектов в области инклюзии, у участников конкурса будет возможность презентовать свой проект на всю Россию.
По информации пресс-службы, представители некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью могут зарегистрировать на мероприятие на официальном сайте форума.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Фонд президентских грантовСамараОбщество
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