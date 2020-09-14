Официальный курс евро на вторник снизился до 88,58 рубля

Швейцарский франк – лучшая валюта для сбережений? В чем хранить и сколько? Есть ли смысл держать накопления в нескольких видах валют? Как поступать в период нестабильности на фондовых и валютных рынков? Один из возможных выходов ‒ швейцарский франк, считают эксперты.