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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200914/evro-1577208677.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 88,58 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 9,49 копейки, до 88,5819 рубля, курс доллара - уменьшился на 17,48 копейки, до... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:28
2020-09-14T13:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. </strong>Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на вторник, снизился на 9,49 копейки, до 88,5819 рубля, курс доллара - уменьшился на 17,48 копейки, до 74,7148 рубля, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 13,88 копейки, составив 80,955 рубля.
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился до 88,58 рубля

13:28 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро
Банкноты и монеты евро - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты и монеты евро. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 9,49 копейки, до 88,5819 рубля, курс доллара - уменьшился на 17,48 копейки, до 74,7148 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 13,88 копейки, составив 80,955 рубля.
Швейцарский франк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:16Акценты
Швейцарский франк – лучшая валюта для сбережений?В чем хранить и сколько? Есть ли смысл держать накопления в нескольких видах валют? Как поступать в период нестабильности на фондовых и валютных рынков? Один из возможных выходов ‒ швейцарский франк, считают эксперты.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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