https://ria.ru/20200914/evro-1577208677.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 88,58 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 9,49 копейки, до 88,5819 рубля, курс доллара - уменьшился на 17,48 копейки, до... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:28
2020-09-14T13:28
2020-09-14T13:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. </strong>Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на вторник, снизился на 9,49 копейки, до 88,5819 рубля, курс доллара - уменьшился на 17,48 копейки, до 74,7148 рубля, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 13,88 копейки, составив 80,955 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/valyuta-1576930259.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика