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Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП
Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%, в 2021 году ожидает рост экономики на 3,3%, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:24
2020-09-14T09:24
цены на нефть
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_razvitija_RF" target="_blank">Минэкономразвития</a> улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%, в 2021 году ожидает рост экономики на 3,3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.Глава Минэкономразвития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> ранее говорил, что оценки по динамике ВВП в обновленном прогнозе будут существенно улучшены по сравнению с июньской версией.По словам источника в Минэкономразвития, кризис, вызванный ограничениями на фоне эпидемии коронавируса, не приобрел в РФ системного характера и оказался локализован в рамках малого и среднего бизнеса, и не в значительной степени затронул системообразующие организации и отрасли.В 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне 3,3%. Возвращение на докризисный уровень в квартальном измерении предполагается в третьем квартале 2021 года, выход на траекторию устойчивого роста - к концу 2021 года, отметил собеседник агентства.В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует рост экономики на 3,4%, в 2023 году - на 3%.
https://ria.ru/20200910/vvp-1577062563.html
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цены на нефть, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП

09:24 14.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Здание Минэкономразвития РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%, в 2021 году ожидает рост экономики на 3,3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее говорил, что оценки по динамике ВВП в обновленном прогнозе будут существенно улучшены по сравнению с июньской версией.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 20:05
Центробанк ожидает падения ВВП до 5,5 процента
По словам источника в Минэкономразвития, кризис, вызванный ограничениями на фоне эпидемии коронавируса, не приобрел в РФ системного характера и оказался локализован в рамках малого и среднего бизнеса, и не в значительной степени затронул системообразующие организации и отрасли.
В 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне 3,3%. Возвращение на докризисный уровень в квартальном измерении предполагается в третьем квартале 2021 года, выход на траекторию устойчивого роста - к концу 2021 года, отметил собеседник агентства.
В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует рост экономики на 3,4%, в 2023 году - на 3%.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
10102014
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Цены на нефтьМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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