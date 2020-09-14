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https://ria.ru/20200914/efremov-1577231288.html
Пашаев назвал срок Ефремова "заказом"
Адвокат Эльман Пашаев на пресс-конференции в НСН заявил, что доволен своей работой по делу Михаила Ефремова, а суровый приговор объяснил "чистым заказом". РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:51
2020-09-14T21:39
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a> на пресс-конференции в НСН заявил, что доволен своей работой по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, а суровый приговор объяснил "чистым заказом".По его словам, еще во время следствия им говорили, что актер получит восемь лет. При этом адвокат уточнил, что в деле нет политики.Пашаев также пожаловался на угрозы, которые начали поступать, как только он вошел в дело Ефремова: якобы его угрожали лишить статуса и посадить в тюрьму.Он считает, что "по закону ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя было восемь лет давать" из-за смягчающих обстоятельств: характеристик, детей, наград.Также Пашаев выразил уверенность, что Мосгорсуд "проявит гуманность" и снизит Ефремову срок на "год-полтора", а кассационная инстанция или Верховный суд и вовсе отменят его.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.
https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html
https://ria.ru/20200914/pashaev-1577223615.html
Ефремову нельзя дать выйти живым оттуда!
61
"Своей работой мы довольны максимально....". А как довольны вашей работой я и мои друзья и знакомые, вы даже не представляете. Не максимально, а суперклассно и здорово. Так держать.
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Пашаев назвал срок Ефремова "заказом"

18:51 14.09.2020 (обновлено: 21:39 14.09.2020)
11669
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев на пресс-конференции в НСН заявил, что доволен своей работой по делу Михаила Ефремова, а суровый приговор объяснил "чистым заказом".
"Процессуальным оппонентам было позволено все: наводящие, оценочные, повторные вопросы", — пояснил юрист.
По его словам, еще во время следствия им говорили, что актер получит восемь лет. При этом адвокат уточнил, что в деле нет политики.
Пашаев также пожаловался на угрозы, которые начали поступать, как только он вошел в дело Ефремова: якобы его угрожали лишить статуса и посадить в тюрьму.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Он считает, что "по закону ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя было восемь лет давать" из-за смягчающих обстоятельств: характеристик, детей, наград.
Также Пашаев выразил уверенность, что Мосгорсуд "проявит гуманность" и снизит Ефремову срок на "год-полтора", а кассационная инстанция или Верховный суд и вовсе отменят его.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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14625426151
Обсудить 18
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Ефремову нельзя дать выйти живым оттуда!
14 сентября, 20:11
Олег КривцовОлег Кривцов
32002423
"Своей работой мы довольны максимально....". А как довольны вашей работой я и мои друзья и знакомые, вы даже не представляете. Не максимально, а суперклассно и здорово. Так держать.
14 сентября, 19:08
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
2330105
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