https://ria.ru/20200914/efremov-1577231288.html

Пашаев назвал срок Ефремова "заказом"

Адвокат Эльман Пашаев на пресс-конференции в НСН заявил, что доволен своей работой по делу Михаила Ефремова, а суровый приговор объяснил "чистым заказом". РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:51

2020-09-14T18:51

2020-09-14T21:39

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a> на пресс-конференции в НСН заявил, что доволен своей работой по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, а суровый приговор объяснил "чистым заказом".По его словам, еще во время следствия им говорили, что актер получит восемь лет. При этом адвокат уточнил, что в деле нет политики.Пашаев также пожаловался на угрозы, которые начали поступать, как только он вошел в дело Ефремова: якобы его угрожали лишить статуса и посадить в тюрьму.Он считает, что "по закону ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя было восемь лет давать" из-за смягчающих обстоятельств: характеристик, детей, наград.Также Пашаев выразил уверенность, что Мосгорсуд "проявит гуманность" и снизит Ефремову срок на "год-полтора", а кассационная инстанция или Верховный суд и вовсе отменят его.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.

https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html

https://ria.ru/20200914/pashaev-1577223615.html

Олег Кривцов Ефремову нельзя дать выйти живым оттуда! 61

Чипалина Лукин "Своей работой мы довольны максимально....". А как довольны вашей работой я и мои друзья и знакомые, вы даже не представляете. Не максимально, а суперклассно и здорово. Так держать. 32

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия