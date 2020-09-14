https://ria.ru/20200914/efremov-1577229840.html

Пашаев уверен, что суд проявит гуманность к Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев уверен, что Мосгорсуд снизит срок актеру Михаилу Ефремову на "год-полтора" по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:28

2020-09-14T18:28

2020-09-14T19:08

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> уверен, что Мосгорсуд снизит срок актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> на "год-полтора" по делу о смертельном ДТП."Думаю, год-полтора Мосгорсуд ему скинет, проявят гуманность", - сказал он на пресс-конференции в НСН.Адвокат уверен, что приговор отменит кассационная инстанция или Верховный суд РФ.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия