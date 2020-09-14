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https://ria.ru/20200914/efremov-1577229840.html
Пашаев уверен, что суд проявит гуманность к Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев уверен, что Мосгорсуд снизит срок актеру Михаилу Ефремову на "год-полтора" по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:28
2020-09-14T19:08
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> уверен, что Мосгорсуд снизит срок актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> на "год-полтора" по делу о смертельном ДТП."Думаю, год-полтора Мосгорсуд ему скинет, проявят гуманность", - сказал он на пресс-конференции в НСН.Адвокат уверен, что приговор отменит кассационная инстанция или Верховный суд РФ.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев уверен, что суд проявит гуманность к Ефремову

18:28 14.09.2020 (обновлено: 19:08 14.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев уверен, что Мосгорсуд снизит срок актеру Михаилу Ефремову на "год-полтора" по делу о смертельном ДТП.
"Думаю, год-полтора Мосгорсуд ему скинет, проявят гуманность", - сказал он на пресс-конференции в НСН.
Адвокат уверен, что приговор отменит кассационная инстанция или Верховный суд РФ.
Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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