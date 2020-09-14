https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html

Раскрыто меню Ефремова в СИЗО

Журналистка и правозащитница Ева Меркачева рассказала о том, как питается Михаил Ефремов в СИЗО. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:42

2020-09-14T14:42

2020-09-14T15:29

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

ева меркачева

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Журналистка и правозащитница <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> рассказала о том, как питается <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в СИЗО.По ее словам, режим дня актера прописан в правилах внутреннего распорядка, однако особых строгостей нет. При этом меню для заключенных выглядит довольно скромно.Так, Меркачева отметила, что завтрак Ефремову приносят в камеру, в качестве первого приема пищи, как правило, дают кашу. В частности, в день ее визита в СИЗО артист ел овсянку."Потом там чай, хлеба кусок, и все", — отметила журналистка в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ.</a>Она пояснила, что масло и сыр заключенным не полагается, но продукты могут передать близкие.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

https://ria.ru/20200914/pashaev-1577193332.html

Арсений Новиков А какой он туалетной бумагой пользуется? Не сообщили, упущение..... 79

Ольга Занкова а что там должно быт ресторанное меню? Каша - вполне здоровая пища. Есть рацион утвержденный для общественного питания еще с советских времен. Сыр и масло - это рацион санатория 11

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, ева меркачева, михаил ефремов, москва, происшествия