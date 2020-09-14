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https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html
Раскрыто меню Ефремова в СИЗО
Журналистка и правозащитница Ева Меркачева рассказала о том, как питается Михаил Ефремов в СИЗО. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:42
2020-09-14T15:29
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
ева меркачева
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Журналистка и правозащитница <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> рассказала о том, как питается <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в СИЗО.По ее словам, режим дня актера прописан в правилах внутреннего распорядка, однако особых строгостей нет. При этом меню для заключенных выглядит довольно скромно.Так, Меркачева отметила, что завтрак Ефремову приносят в камеру, в качестве первого приема пищи, как правило, дают кашу. В частности, в день ее визита в СИЗО артист ел овсянку."Потом там чай, хлеба кусок, и все", — отметила журналистка в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ.</a>Она пояснила, что масло и сыр заключенным не полагается, но продукты могут передать близкие.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200914/pashaev-1577193332.html
А какой он туалетной бумагой пользуется? Не сообщили, упущение.....
79
а что там должно быт ресторанное меню? Каша - вполне здоровая пища. Есть рацион утвержденный для общественного питания еще с советских времен. Сыр и масло - это рацион санатория
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, ева меркачева, михаил ефремов, москва, происшествия

Раскрыто меню Ефремова в СИЗО

14:42 14.09.2020 (обновлено: 15:29 14.09.2020)
13704
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Ева Меркачева рассказала о том, как питается Михаил Ефремов в СИЗО.
По ее словам, режим дня актера прописан в правилах внутреннего распорядка, однако особых строгостей нет. При этом меню для заключенных выглядит довольно скромно.
Так, Меркачева отметила, что завтрак Ефремову приносят в камеру, в качестве первого приема пищи, как правило, дают кашу. В частности, в день ее визита в СИЗО артист ел овсянку.
"Потом там чай, хлеба кусок, и все", — отметила журналистка в эфире телеканала НТВ.
Она пояснила, что масло и сыр заключенным не полагается, но продукты могут передать близкие.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:06
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9839311657
Обсудить 35
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕва МеркачеваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А какой он туалетной бумагой пользуется? Не сообщили, упущение.....
14 сентября, 14:46
Арсений НовиковАрсений Новиков
33320002
а что там должно быт ресторанное меню? Каша - вполне здоровая пища. Есть рацион утвержденный для общественного питания еще с советских времен. Сыр и масло - это рацион санатория
14 сентября, 14:47
О Ольга Занкова
1010000
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