https://ria.ru/20200914/efremov-1577190291.html

Судимый актер Долинский дал совет Ефремову

Отсидевший в тюрьме актер Владимир Долинский в эфире НТВ дал совет артисту Михаилу Ефремову. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T06:22

2020-09-14T06:22

2020-09-14T06:27

владимир долинский

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Отсидевший в тюрьме актер <a href="http://ria.ru/person_vladimir-dolinskiy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долинский</a> в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> дал совет артисту <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима."Там не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение", - заявил Долинский. Он посоветовал Ефремову оставаться таким, каким он был и каким его знают, — "достойным, хорошим мужиком"."Это ужасно, ужасно, что погиб человек. Но это непредумышленное преступление", - добавил актер, говоря о ДТП с участием Ефремова. При этом он выразил мнение, что артисту должны были не позволить сесть за руль в нетрезвом виде.Авария с Ефремовым произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

https://ria.ru/20200914/efremov-1577188974.html

https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир долинский, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия