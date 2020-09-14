Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/efremov-1577190291.html
Судимый актер Долинский дал совет Ефремову
Отсидевший в тюрьме актер Владимир Долинский в эфире НТВ дал совет артисту Михаилу Ефремову. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:22
2020-09-14T06:27
владимир долинский
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:427:2809:2007_1400x0_80_0_0_1e5c3f3b36e00ae9f8619f93a7fbaf2a.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Отсидевший в тюрьме актер <a href="http://ria.ru/person_vladimir-dolinskiy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долинский</a> в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> дал совет артисту <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима."Там не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение", - заявил Долинский. Он посоветовал Ефремову оставаться таким, каким он был и каким его знают, — "достойным, хорошим мужиком"."Это ужасно, ужасно, что погиб человек. Но это непредумышленное преступление", - добавил актер, говоря о ДТП с участием Ефремова. При этом он выразил мнение, что артисту должны были не позволить сесть за руль в нетрезвом виде.Авария с Ефремовым произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200914/efremov-1577188974.html
https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_7f6738fa5a6e84787d83bec35324145c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир долинский, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Судимый актер Долинский дал совет Ефремову

06:22 14.09.2020 (обновлено: 06:27 14.09.2020)
37479
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Отсидевший в тюрьме актер Владимир Долинский в эфире НТВ дал совет артисту Михаилу Ефремову.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 03:00
Судимый рэпер рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме за "плохое" поведение
"Там не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение", - заявил Долинский. Он посоветовал Ефремову оставаться таким, каким он был и каким его знают, — "достойным, хорошим мужиком".
"Это ужасно, ужасно, что погиб человек. Но это непредумышленное преступление", - добавил актер, говоря о ДТП с участием Ефремова. При этом он выразил мнение, что артисту должны были не позволить сесть за руль в нетрезвом виде.
Авария с Ефремовым произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 17:28
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
382814877
Обсудить 7
Владимир ДолинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Водопад
Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Кети Топурия
Жена Преснякова выдала секрет солистки "А'Студио"
Участники Марша защитников Украины
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Иван Охлобыстин
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
Крым
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Наталья Поклонская
Поклонская передала в ООН данные о блокировке Киевом подачи воды в Крым
Cмартфон
Эксперт рассказала, какие СМС-сообщения нельзя открывать
Дети в салоне автомобиля
"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме
Даниил Фасеев
"Мог не вмешиваться": подросток погиб в драке, защищая девушку
Военный конвой США
Экс-боевик из Дераа рассказал о финансировании террористов американцами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния