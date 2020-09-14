https://ria.ru/20200914/efremov-1577190291.html
Судимый актер Долинский дал совет Ефремову
Отсидевший в тюрьме актер Владимир Долинский в эфире НТВ дал совет артисту Михаилу Ефремову. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:22
2020-09-14T06:22
2020-09-14T06:27
владимир долинский
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Отсидевший в тюрьме актер <a href="http://ria.ru/person_vladimir-dolinskiy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долинский</a> в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> дал совет артисту <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима."Там не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение", - заявил Долинский. Он посоветовал Ефремову оставаться таким, каким он был и каким его знают, — "достойным, хорошим мужиком"."Это ужасно, ужасно, что погиб человек. Но это непредумышленное преступление", - добавил актер, говоря о ДТП с участием Ефремова. При этом он выразил мнение, что артисту должны были не позволить сесть за руль в нетрезвом виде.Авария с Ефремовым произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200914/efremov-1577188974.html
https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир долинский, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Отсидевший в тюрьме актер Владимир Долинский
в эфире НТВ
дал совет артисту Михаилу Ефремову
.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы
признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
"Там не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение", - заявил Долинский. Он посоветовал Ефремову оставаться таким, каким он был и каким его знают, — "достойным, хорошим мужиком".
"Это ужасно, ужасно, что погиб человек. Но это непредумышленное преступление", - добавил актер, говоря о ДТП с участием Ефремова. При этом он выразил мнение, что артисту должны были не позволить сесть за руль в нетрезвом виде.
Авария с Ефремовым произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.