Судимый рэпер рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме за "плохое" поведение
03:00 14.09.2020 (обновлено: 03:01 14.09.2020)
20349
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Рэпер с судимостью Рома Жиган (Роман Чумаков) рассказал в эфире НТВ, что грозит актеру Михаилу Ефремову за неадекватное поведение в колонии.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
13 сентября, 14:46Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО
"Понимаете, здесь у него есть все, туда он заезжает и думает, что там у него тоже может быть все. А там же масса людей", - заявил Жиган, который отсидел срок за грабеж и угон автомобиля.
По его словам, если актер будет вести себя неадекватно, найдется тот, кто "ночью подойдет и разобьет голову". "И на этом все закончится", - добавил рэпер.
ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
13 сентября, 17:28Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова