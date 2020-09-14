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https://ria.ru/20200914/efremov-1577188974.html
Судимый рэпер рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме за "плохое" поведение
Рэпер с судимостью Рома Жиган (Роман Чумаков) рассказал в эфире НТВ, что грозит актеру Михаилу Ефремову за неадекватное поведение в колонии. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:00
2020-09-14T03:01
дтп с участием михаила ефремова
россия
жиган (чумаков роман)
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Рэпер с судимостью <a href="http://ria.ru/person_roman_chumakov/" target="_blank">Рома Жиган</a> (Роман Чумаков) рассказал в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>, что грозит актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> за неадекватное поведение в колонии.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима."Понимаете, здесь у него есть все, туда он заезжает и думает, что там у него тоже может быть все. А там же масса людей", - заявил Жиган, который отсидел срок за грабеж и угон автомобиля.По его словам, если актер будет вести себя неадекватно, найдется тот, кто "ночью подойдет и разобьет голову". "И на этом все закончится", - добавил рэпер.ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200913/efremov-1577167778.html
https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html
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дтп с участием михаила ефремова, россия, жиган (чумаков роман), михаил ефремов, происшествия

Судимый рэпер рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме за "плохое" поведение

03:00 14.09.2020 (обновлено: 03:01 14.09.2020)
20349
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Рэпер с судимостью Рома Жиган (Роман Чумаков) рассказал в эфире НТВ, что грозит актеру Михаилу Ефремову за неадекватное поведение в колонии.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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"Понимаете, здесь у него есть все, туда он заезжает и думает, что там у него тоже может быть все. А там же масса людей", - заявил Жиган, который отсидел срок за грабеж и угон автомобиля.
По его словам, если актер будет вести себя неадекватно, найдется тот, кто "ночью подойдет и разобьет голову". "И на этом все закончится", - добавил рэпер.
ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
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