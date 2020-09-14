https://ria.ru/20200914/dtp-1577212249.html
В Подмосковье три школьника угнали машину и попали в аварию
Трое подростков, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попали в ДТП в подмосковном Одинцово, начата проверка, сообщает СК РФ в своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:32
2020-09-14T14:32
2020-09-14T15:07
следственный комитет россии (ск рф)
москва
одинцово
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Трое подростков, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попали в ДТП в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a>, начата проверка, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ в своем <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BPS0NHHywxw" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>."13 сентября на Минском шоссе в городском округе Одинцово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину отчима, без его ведома, и позвал двоих знакомых покататься по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Во время поездки из-за нарушения правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение.К настоящему времени следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, изъяли записи видеорегистратора, запросили записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.
https://ria.ru/20200712/1574237726.html
москва
одинцово
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13-летние подростки устроили ДТП в Подмосковье. Кадры СК
Трое подростков, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попали в ДТП в подмосковном Одинцово. "13 сентября на Минском шоссе в городском округе Одинцово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
2020-09-14T14:32
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PT1M01S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, одинцово, происшествия