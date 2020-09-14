https://ria.ru/20200914/dtp-1577212249.html

В Подмосковье три школьника угнали машину и попали в аварию

Трое подростков, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попали в ДТП в подмосковном Одинцово, начата проверка, сообщает СК РФ в своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:32

2020-09-14T14:32

2020-09-14T15:07

следственный комитет россии (ск рф)

москва

одинцово

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Трое подростков, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попали в ДТП в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a>, начата проверка, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ в своем <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BPS0NHHywxw" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>."13 сентября на Минском шоссе в городском округе Одинцово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину отчима, без его ведома, и позвал двоих знакомых покататься по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Во время поездки из-за нарушения правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение.К настоящему времени следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, изъяли записи видеорегистратора, запросили записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.

https://ria.ru/20200712/1574237726.html

москва

одинцово

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

13-летние подростки устроили ДТП в Подмосковье. Кадры СК Трое подростков, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попали в ДТП в подмосковном Одинцово. "13 сентября на Минском шоссе в городском округе Одинцово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. 2020-09-14T14:32 true PT1M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, одинцово, происшествия