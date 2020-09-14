https://ria.ru/20200914/dtp-1577189828.html
В Находке пьяный водитель врезался в "скорую"
В Находке четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы после того, как пьяный водитель врезался в машину скорой... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T05:01
2020-09-14T05:01
2020-09-14T05:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
находка
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/">Находке</a></u> четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы после того, как пьяный водитель врезался в машину скорой помощи, которая от удара загорелась, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a> Ирина Сырова.По информации полиции, 50-летний водитель Toyota Caldina, двигаясь со стороны поселка Врангель в направлении улицы Шоссейная, выехал на полосу встречного движения, где врезался в карету скорой помощи. УАЗик скорой опрокинулся и загорелся, спасатели потушили пожар, информирует полиция.Она добавила, что на водителя, спровоцировавшего аварию, составлены административные протоколы.По словам очевидцев, в машине скорой помощи находились два фельдшера и водитель. Один из медиков вытащил из горящей машины своих коллег."Если бы он их не спас, то они бы сгорели в машине. Он вытащил женщину и водителя", - рассказал РИА Новости очевидец происшествия и добавил, что мужчина получил ожоги.
https://ria.ru/20200912/dtp-1577126022.html
находка
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), находка, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости.
В Находке
четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы после того, как пьяный водитель врезался в машину скорой помощи, которая от удара загорелась, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю
Ирина Сырова.
По информации полиции, 50-летний водитель Toyota Caldina, двигаясь со стороны поселка Врангель в направлении улицы Шоссейная, выехал на полосу встречного движения, где врезался в карету скорой помощи. УАЗик скорой опрокинулся и загорелся, спасатели потушили пожар, информирует полиция.
"В результате автоаварии четверо человек (в том числе, оба водителя) получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы... Установлено, что водитель Toyota на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится административное расследование. Устанавливаются обстоятельства автоаварии, степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию", - сообщила Сырова.
Она добавила, что на водителя, спровоцировавшего аварию, составлены административные протоколы.
По словам очевидцев, в машине скорой помощи находились два фельдшера и водитель. Один из медиков вытащил из горящей машины своих коллег.
"Если бы он их не спас, то они бы сгорели в машине. Он вытащил женщину и водителя", - рассказал РИА Новости очевидец происшествия и добавил, что мужчина получил ожоги.