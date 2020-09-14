https://ria.ru/20200914/dtp-1577189828.html

В Находке пьяный водитель врезался в "скорую"

В Находке четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы после того, как пьяный водитель врезался в машину скорой... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T05:01

2020-09-14T05:01

2020-09-14T05:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

находка

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/">Находке</a></u> четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы после того, как пьяный водитель врезался в машину скорой помощи, которая от удара загорелась, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a> Ирина Сырова.По информации полиции, 50-летний водитель Toyota Caldina, двигаясь со стороны поселка Врангель в направлении улицы Шоссейная, выехал на полосу встречного движения, где врезался в карету скорой помощи. УАЗик скорой опрокинулся и загорелся, спасатели потушили пожар, информирует полиция.Она добавила, что на водителя, спровоцировавшего аварию, составлены административные протоколы.По словам очевидцев, в машине скорой помощи находились два фельдшера и водитель. Один из медиков вытащил из горящей машины своих коллег."Если бы он их не спас, то они бы сгорели в машине. Он вытащил женщину и водителя", - рассказал РИА Новости очевидец происшествия и добавил, что мужчина получил ожоги.

https://ria.ru/20200912/dtp-1577126022.html

находка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), находка, происшествия