https://ria.ru/20200914/drony-1577114108.html

Сверху видно все: в Самарской области проверяют крыши с помощью дронов

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области проверяет состояние кровель и межпанельных швов с помощью современных технологий. Фасады и крыши... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:00

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2020-09-14T11:20

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области проверяет состояние кровель и межпанельных швов с помощью современных технологий. Фасады и крыши работники инспекции обследуют с помощью дронов. Также осмотр с высоты помогает проверять добросовестность работы управляющих компаний, сообщается на официальном сайте правительства Самарской области.Как отметила главный специалист центрального управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области Мария Пономарева, использование дрона сильно облегчает работу инспектора."Сразу видно детали, и сразу можем понять, насколько управляющая компания устранила либо не устранила нарушения, обозначенные в предписании"<em>,</em> — отметила Пономарева.Дроны способны пробраться туда, куда инспектор не может попасть физически. В работе ГЖИ используют аппарат, способный работать на высоте до 500 метров. А с земли компактным беспилотником управляет опытный оператор."Дрон, используемый нами, предназначен для работы на высоте до 500 метров. Самое высокое здание в Самаре чуть выше 120 метров. Камера способна делать фото и видео в формате Full HD. Это означает, что ни один, даже самый незначительный, дефект не останется незамеченным", — рассказал главный инженер отдела материально-технического обеспечения ГЖИ Дмитрий Лукашов.Отмечается, что ГЖИ Самарской области одной из первых в России стала применять дроны для обследования многоквартирных домов. В год обследуются десятки зданий. Фото- и видеоматериалы используются как свидетельство состояния элементов здания и доказательство качества выполненных ремонтных работ.

https://ria.ru/20200910/dron-dalnoboyschik-1577016643.html

https://ria.ru/20200417/1570176673.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, самарская область