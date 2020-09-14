https://ria.ru/20200914/dorogi-1577205528.html

Омская область получит еще более 406 млн рублей на ремонт автодорог

Омской области выделено дополнительно более 406 миллионов рублей федеральных средств на ремонт автодорог, сообщает облправительство. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:35

2020-09-14T12:35

2020-09-14T12:35

омская область

александр бурков

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<strong>ОМСК, 14 сен - РИА Новости</strong>. Омской области выделено дополнительно более 406 миллионов рублей федеральных средств на ремонт автодорог, сообщает облправительство.Межбюджетный трансферт из средств резервного фонда правительства РФ выделен по обращению губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александра Буркова</a>. Просьбу поддержало министерство транспорта РФ."Ранее ввиду опережающих темпов дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Омской области уже увеличили финансирование на 1 миллиард рублей за счёт передвижки федеральных ассигнований за 2021 год на текущий год. Очередной межбюджетный трансферт в размере 406,6 миллиона рублей выделен в результате перераспределения средств между регионами для освоения передовиками, которые успешно справляются со своими задачами и готовы выполнить дополнительный объём дорожных работ", - говорится в сообщении.Основная часть дополнительных федеральных средств по согласованию с Росавтодором будет направлена на продолжение ремонта трассы "Омск-Тара" (около 180 миллионов рублей), дороги Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка по территории Павлоградского и Нововаршавского районов (около 162 миллионов рублей), а также на обновление автодороги на подъезде к рабочему поселку Марьяновка.

https://ria.ru/20200907/omsk-1576900476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков