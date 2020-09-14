Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20200914/dorogi-1577205528.html
Омская область получит еще более 406 млн рублей на ремонт автодорог
Омской области выделено дополнительно более 406 миллионов рублей федеральных средств на ремонт автодорог, сообщает облправительство. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:35
2020-09-14T12:35
омская область
александр бурков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3952a5ef9b651901d1e3f529742bfc9d.jpg
<strong>ОМСК, 14 сен - РИА Новости</strong>. Омской области выделено дополнительно более 406 миллионов рублей федеральных средств на ремонт автодорог, сообщает облправительство.Межбюджетный трансферт из средств резервного фонда правительства РФ выделен по обращению губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александра Буркова</a>. Просьбу поддержало министерство транспорта РФ."Ранее ввиду опережающих темпов дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Омской области уже увеличили финансирование на 1 миллиард рублей за счёт передвижки федеральных ассигнований за 2021 год на текущий год. Очередной межбюджетный трансферт в размере 406,6 миллиона рублей выделен в результате перераспределения средств между регионами для освоения передовиками, которые успешно справляются со своими задачами и готовы выполнить дополнительный объём дорожных работ", - говорится в сообщении.Основная часть дополнительных федеральных средств по согласованию с Росавтодором будет направлена на продолжение ремонта трассы "Омск-Тара" (около 180 миллионов рублей), дороги Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка по территории Павлоградского и Нововаршавского районов (около 162 миллионов рублей), а также на обновление автодороги на подъезде к рабочему поселку Марьяновка.
https://ria.ru/20200907/omsk-1576900476.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_319d22598a5ba456b87156344b88d98f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бурков

Омская область получит еще более 406 млн рублей на ремонт автодорог

12:35 14.09.2020
48
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
ОМСК, 14 сен - РИА Новости. Омской области выделено дополнительно более 406 миллионов рублей федеральных средств на ремонт автодорог, сообщает облправительство.
Межбюджетный трансферт из средств резервного фонда правительства РФ выделен по обращению губернатора области Александра Буркова. Просьбу поддержало министерство транспорта РФ.
Губернатор Омской области Александр Бурков торжественно запустил газ в селе Аполлоновка - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 20:27Омская область
Губернатор дал старт газоснабжению в селе в 150 километрах от Омска
"Ранее ввиду опережающих темпов дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Омской области уже увеличили финансирование на 1 миллиард рублей за счёт передвижки федеральных ассигнований за 2021 год на текущий год. Очередной межбюджетный трансферт в размере 406,6 миллиона рублей выделен в результате перераспределения средств между регионами для освоения передовиками, которые успешно справляются со своими задачами и готовы выполнить дополнительный объём дорожных работ", - говорится в сообщении.
Основная часть дополнительных федеральных средств по согласованию с Росавтодором будет направлена на продолжение ремонта трассы "Омск-Тара" (около 180 миллионов рублей), дороги Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка по территории Павлоградского и Нововаршавского районов (около 162 миллионов рублей), а также на обновление автодороги на подъезде к рабочему поселку Марьяновка.
000000
Обсудить 0
Омская областьАлександр Бурков
Рекомендуем
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" оценил попытки связать проект с Навальным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Воробьев: вопросы жителей являются приоритетом нашей работы
Раздельный сбор мусора в Москве
Более 800 сбросов строительного мусора пресекли в Подмосковье
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Подмосковье застройщиков оштрафовали на 3,2 млн рублей за неделю
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
Акция ПервоКлассный сентябрь
Для подрастающих москвичей проходит "ПервоКлассный сентябрь"
Алексей Навальный
Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Анталья, Турция
СМИ: российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле
Города России. Ярославль
Губернатор поздравил жителей Ярославля с 1010-летием города
Пункт пропуска на белорусско-украинской границе
Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния