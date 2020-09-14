https://ria.ru/20200914/dokhody-1577193937.html

В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:36

2020-09-14T09:36

2020-09-14T10:27

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_razvitija_RF" target="_blank">Минэкономразвития</a> прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, обновленная версия прогноза внесена в правительство. Согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году.Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается их рост на 3%, в 2022 и 2023 годах - на 2,4% и 2,5% соответственно.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% после роста на 1,2% в первом, по итогам полугодия снизились на 3,7%.Реальные зарплаты в России в первом полугодии выросли на 2,9%, сообщал ранее Росстат.

https://ria.ru/20200914/zhkkh-1577187363.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика