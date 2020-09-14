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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200914/dobrovoltsy-1577212485.html
В Архангельской области учредят награду для добровольцев
Архангельские депутаты предложили учредить звание "Почетный доброволец Архангельской области"; соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:36
2020-09-14T14:36
архангельская область
коронавирус в россии
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен - РИА Новости</strong>. Архангельские депутаты предложили учредить звание "Почетный доброволец Архангельской области"; соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на сентябрьской сессии областного Собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отметили в пресс-службе, инициатива направлена на признание социальной значимости добровольческой деятельности, в том числе волонтеров, работавших, наравне с медиками, на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией."2020 год стал для добровольческого движения региона новым вызовом. Сотни неравнодушных людей взяли на себя заботу о тех, кто сейчас нуждается в поддержке и для кого <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирус</a> особенно опасен. Присвоение звания - возможность сказать слова благодарности людям, для которых стремление делать добро и приносить пользу другим является потребностью души. Конечно, они занимаются волонтерством не ради поощрений, но уверена, что общественное признание поможет развитию добровольчества", - приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.По словам автора законопроекта, замглавы комитета Собрания по развитию институтов гражданского общества Андрея Берденникова, сегодня такие награды уже существуют в нескольких регионах, но их число будет расти, поскольку волонтерское движение стало очень значимым."Одно из условий для получения награды - не менее трех лет систематической благотворительной деятельности. Решение о присвоении звания принимает губернатор Архангельской области на основании предложений регионального благотворительного совета", - пояснил Берденников.
https://ria.ru/20200904/zdravookhranenie-1576769512.html
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коронавирус в россии

В Архангельской области учредят награду для добровольцев

14:36 14.09.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен - РИА Новости. Архангельские депутаты предложили учредить звание "Почетный доброволец Архангельской области"; соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на сентябрьской сессии областного Собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отметили в пресс-службе, инициатива направлена на признание социальной значимости добровольческой деятельности, в том числе волонтеров, работавших, наравне с медиками, на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.
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"2020 год стал для добровольческого движения региона новым вызовом. Сотни неравнодушных людей взяли на себя заботу о тех, кто сейчас нуждается в поддержке и для кого коронавирус особенно опасен. Присвоение звания - возможность сказать слова благодарности людям, для которых стремление делать добро и приносить пользу другим является потребностью души. Конечно, они занимаются волонтерством не ради поощрений, но уверена, что общественное признание поможет развитию добровольчества", - приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
По словам автора законопроекта, замглавы комитета Собрания по развитию институтов гражданского общества Андрея Берденникова, сегодня такие награды уже существуют в нескольких регионах, но их число будет расти, поскольку волонтерское движение стало очень значимым.
"Одно из условий для получения награды - не менее трех лет систематической благотворительной деятельности. Решение о присвоении звания принимает губернатор Архангельской области на основании предложений регионального благотворительного совета", - пояснил Берденников.
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