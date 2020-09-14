https://ria.ru/20200914/burevestnik-1577200459.html

Эксперт прокомментировал слова главы британской разведки о "Буревестнике"

Предположение британских военных о том, что российская перспективная крылатая ракета "Буревестник" может годами летать в атмосфере, необоснованно, такие... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:24

2020-09-14T11:24

2020-09-14T11:24

россия

алексей леонков

владимир путин

великобритания

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Предположение британских военных о том, что российская перспективная крылатая ракета "Буревестник" может годами летать в атмосфере, необоснованно, такие характеристики ракете и не нужны, заявил РИА Новости известный военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leonkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Леонков</a>.Ранее глава военной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Джим Хокенхалл рассказал, что Россия "испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений". Ракета, по его словам, "может находиться в атмосфере много лет подряд" и "нанести удар в любой момент"."Есть такое выражение - у страха глаза велики. Никогда мы в России не говорили, что "Буревестник" может несколько лет находиться в воздухе и совершать какие-то пируэты. Эти утверждения являются чем-то из разряда фантастики. Каждое оружие применяется по назначению, бесконечные маневры "Буревестника" над мировым океаном – это нонсенс", - сказал Леонков.Эксперт подчеркнул, что "Буревестник" - это в первую очередь оружие возмездия, преимущество которого заключается в том, что оно гарантированно достигнет и уничтожит военную инфраструктуру потенциального противника, позволяющую ему продолжать вести против нас агрессию после нанесения ядерного удара."Буревестник" - это не сверхзвуковая ракета, она летит на дозвуковой скорости, но при этом она прокладывает свой маршрут, чтобы оставшиеся средства ПВО-ПРО противника не могли бы её остановить", - пояснил собеседник агентства.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

https://ria.ru/20200722/1574707579.html

https://ria.ru/20200703/1573857108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей леонков, владимир путин, великобритания, безопасность, в мире