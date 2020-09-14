Эксперт прокомментировал слова главы британской разведки о "Буревестнике"
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© Минобороны РФКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
© Минобороны РФ
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предположение британских военных о том, что российская перспективная крылатая ракета "Буревестник" может годами летать в атмосфере, необоснованно, такие характеристики ракете и не нужны, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл рассказал, что Россия "испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений". Ракета, по его словам, "может находиться в атмосфере много лет подряд" и "нанести удар в любой момент".
"Есть такое выражение - у страха глаза велики. Никогда мы в России не говорили, что "Буревестник" может несколько лет находиться в воздухе и совершать какие-то пируэты. Эти утверждения являются чем-то из разряда фантастики. Каждое оружие применяется по назначению, бесконечные маневры "Буревестника" над мировым океаном – это нонсенс", - сказал Леонков.
Эксперт подчеркнул, что "Буревестник" - это в первую очередь оружие возмездия, преимущество которого заключается в том, что оно гарантированно достигнет и уничтожит военную инфраструктуру потенциального противника, позволяющую ему продолжать вести против нас агрессию после нанесения ядерного удара.
"Буревестник" - это не сверхзвуковая ракета, она летит на дозвуковой скорости, но при этом она прокладывает свой маршрут, чтобы оставшиеся средства ПВО-ПРО противника не могли бы её остановить", - пояснил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".