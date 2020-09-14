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https://ria.ru/20200914/berluskoni-1577207492.html
Заразившегося коронавирусом Берлускони выписали из больницы
Заразившегося коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланского госпиталя San Raffaele, куда он попал 3 сентября. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:07
2020-09-14T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вперед, италия
здоровье - общество
сильвио берлускони
милан
италия
в мире
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<strong>РИМ, 14 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Заразившегося коронавирусом бывшего премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a> выписали из миланского госпиталя San Raffaele, куда он попал 3 сентября.Выйдя из медучреждения, 83-летний политик обратился с небольшой речью к собравшимся сторонникам и тележурналистам."Спасибо, что пришли. Это стало самым опасным испытанием в моей жизни", - заявил лидер партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vpered_Italija/" target="_blank" data-auto="true">Вперед, Италия</a>".В пятиминутном выступлении Берлускони поблагодарил итальянских политиков, выразивших ему поддержку после заражения, отметив, что она "позволила ему преодолеть самые тяжелые моменты, которых было очень много в первые три дня"."Мои мысли обращены прежде всего к множеству заболевших COVID и их семьям. Каждый из нас подвержен риску заразить других, и я вновь призываю всех к максимальной личной и социальной ответственности", - заявил политик.По словам Берлускони, анализ его теста показал, что вирусная нагрузка на организм оказалась самой высокой из десятков тысяч человек, наблюдавшихся в миланской больнице. "К счастью, когда мне это сказали, я уже выздоравливал от двусторонней пневмонии, которая превратила меня в пациента из группы наибольшего риска", - сказал Берлускони.Ранее в понедельник местные источники сообщили, что оставшееся до выздоровления время Берлускони проведет на своей вилле под <a href="http://ria.ru/location_Milano/" target="_blank" data-auto="true">Миланом</a>. Его личный врач Альберто Дзангрилло на минувшей неделе сообщал, что у экс-премьера после заражения была диагностирована легкая форма легочной инфекции. Позднее он сообщил, что вирусная нагрузка, наблюдавшаяся у Берлускони, "абсолютно точно" убила бы его в марте-апреле, в разгар эпидемии в Италии.После госпитализации Дзангрилло заявил, что состояние бывшего премьера страны не вызывает беспокойства, а политик страдает бессимптомной формой заболевания. На следующий день Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли, тем самым опровергнув заявления медика.Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом оба они вернулись на родину, и в августе вместе отдыхали на Сардинии.По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии. Позднее положительный тест на COVID сдала не только Фашина, но и трое детей Берлускони – Марина, Луиджи и Барбара.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200914/smertnost-1577200906.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вперед, италия, здоровье - общество, сильвио берлускони, милан, италия, в мире

Заразившегося коронавирусом Берлускони выписали из больницы

13:07 14.09.2020 (обновлено: 13:48 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 14 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Заразившегося коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланского госпиталя San Raffaele, куда он попал 3 сентября.
Выйдя из медучреждения, 83-летний политик обратился с небольшой речью к собравшимся сторонникам и тележурналистам.
"Спасибо, что пришли. Это стало самым опасным испытанием в моей жизни", - заявил лидер партии "Вперед, Италия".
В пятиминутном выступлении Берлускони поблагодарил итальянских политиков, выразивших ему поддержку после заражения, отметив, что она "позволила ему преодолеть самые тяжелые моменты, которых было очень много в первые три дня".
Медицинские работники в больнице в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 11:30Распространение нового коронавируса
В ВОЗ спрогнозировали рост смертности из-за коронавируса в Европе
"Мои мысли обращены прежде всего к множеству заболевших COVID и их семьям. Каждый из нас подвержен риску заразить других, и я вновь призываю всех к максимальной личной и социальной ответственности", - заявил политик.
По словам Берлускони, анализ его теста показал, что вирусная нагрузка на организм оказалась самой высокой из десятков тысяч человек, наблюдавшихся в миланской больнице. "К счастью, когда мне это сказали, я уже выздоравливал от двусторонней пневмонии, которая превратила меня в пациента из группы наибольшего риска", - сказал Берлускони.
Ранее в понедельник местные источники сообщили, что оставшееся до выздоровления время Берлускони проведет на своей вилле под Миланом. Его личный врач Альберто Дзангрилло на минувшей неделе сообщал, что у экс-премьера после заражения была диагностирована легкая форма легочной инфекции. Позднее он сообщил, что вирусная нагрузка, наблюдавшаяся у Берлускони, "абсолютно точно" убила бы его в марте-апреле, в разгар эпидемии в Италии.
После госпитализации Дзангрилло заявил, что состояние бывшего премьера страны не вызывает беспокойства, а политик страдает бессимптомной формой заболевания. На следующий день Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли, тем самым опровергнув заявления медика.
Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом оба они вернулись на родину, и в августе вместе отдыхали на Сардинии.
По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии. Позднее положительный тест на COVID сдала не только Фашина, но и трое детей Берлускони – Марина, Луиджи и Барбара.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВперед, ИталияЗдоровье - ОбществоСильвио БерлускониМиланИталияВ мире
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