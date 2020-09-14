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Жена Преснякова выдала секрет солистки "А'Студио"
Певица Наталья Подольская рассекретила беременность своей коллеги, 34-летней солистки группы "А'Студио" Кети Топурии. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:18
2020-09-14T02:18
кети топурия
шоу-бизнес
владимир пресняков
наталья подольская
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Podolskaja_Natalja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Подольская</a> рассекретила беременность своей коллеги, 34-летней солистки группы "А'Студио" <a href="http://ria.ru/person_keti-topuriya/" target="_blank" data-auto="true">Кети Топурии</a>. Слухи об интересном положении Кети появились в Сети еще зимой этого года. Поклонники поздравляли Топурию с грядущим пополнением в семье. Однако уже весной певица демонстрировала на зависть стройную фигуру. А вскоре после этого Кети начала намекать, что готовится к свадьбе со Львом, демонстрируя внушительное кольцо.Супруга <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Presnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Преснякова</a>-младшего, которая сама ждет ребенка, прокомментировала очередное фото в свободном наряде, которое Топурия выложила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/keti_one_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a>."Держишься", — написала под снимком Подольская, добавив улыбающийся смайлик."Подписчики глазастые, все давно уже разглядели", — добавил один из подписчиков.Для Топурии, как и для ее избранника <a href="http://ria.ru/person_Lev_Dengov/" target="_blank" data-auto="true">Льва Деньгова</a>, этот ребенок станет вторым. Дочь Оливию она родила от первого супруга Льва Гейхмана.
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кети топурия, шоу-бизнес, владимир пресняков, наталья подольская

Жена Преснякова выдала секрет солистки "А'Студио"

02:18 14.09.2020
113
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКети Топурия
Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кети Топурия. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певица Наталья Подольская рассекретила беременность своей коллеги, 34-летней солистки группы "А'Студио" Кети Топурии.
Слухи об интересном положении Кети появились в Сети еще зимой этого года. Поклонники поздравляли Топурию с грядущим пополнением в семье. Однако уже весной певица демонстрировала на зависть стройную фигуру. А вскоре после этого Кети начала намекать, что готовится к свадьбе со Львом, демонстрируя внушительное кольцо.
Супруга Владимира Преснякова-младшего, которая сама ждет ребенка, прокомментировала очередное фото в свободном наряде, которое Топурия выложила на своей странице в Instagram.
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💋

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

"Держишься", — написала под снимком Подольская, добавив улыбающийся смайлик.
"Подписчики глазастые, все давно уже разглядели", — добавил один из подписчиков.
Для Топурии, как и для ее избранника Льва Деньгова, этот ребенок станет вторым. Дочь Оливию она родила от первого супруга Льва Гейхмана.
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Кети ТопурияШоу-бизнесВладимир ПресняковНаталья Подольская
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