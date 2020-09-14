https://ria.ru/20200914/beremennost-1577188646.html

Жена Преснякова выдала секрет солистки "А'Студио"

Певица Наталья Подольская рассекретила беременность своей коллеги, 34-летней солистки группы "А'Студио" Кети Топурии. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:18

2020-09-14T02:18

2020-09-14T02:18

кети топурия

шоу-бизнес

владимир пресняков

наталья подольская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/38415/06/384150637_0:733:1328:1480_1400x0_80_0_0_ae84fd36bf4e0f31b51fa99208c5b194.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Podolskaja_Natalja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Подольская</a> рассекретила беременность своей коллеги, 34-летней солистки группы "А'Студио" <a href="http://ria.ru/person_keti-topuriya/" target="_blank" data-auto="true">Кети Топурии</a>. Слухи об интересном положении Кети появились в Сети еще зимой этого года. Поклонники поздравляли Топурию с грядущим пополнением в семье. Однако уже весной певица демонстрировала на зависть стройную фигуру. А вскоре после этого Кети начала намекать, что готовится к свадьбе со Львом, демонстрируя внушительное кольцо.Супруга <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Presnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Преснякова</a>-младшего, которая сама ждет ребенка, прокомментировала очередное фото в свободном наряде, которое Топурия выложила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/keti_one_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a>."Держишься", — написала под снимком Подольская, добавив улыбающийся смайлик."Подписчики глазастые, все давно уже разглядели", — добавил один из подписчиков.Для Топурии, как и для ее избранника <a href="http://ria.ru/person_Lev_Dengov/" target="_blank" data-auto="true">Льва Деньгова</a>, этот ребенок станет вторым. Дочь Оливию она родила от первого супруга Льва Гейхмана.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кети топурия, шоу-бизнес, владимир пресняков, наталья подольская