Сто советских "Жигулей" на "ГУМ-Авторалли — 2020"
"ГУМ-Авторалли" стартовало 12 сентября ровно в полдень на Васильевском спуске.
"ГУМ-Авторалли" стартовало 12 сентября ровно в полдень на Васильевском спуске.
В этом году пробег посвятили юбилею марки LADA — 50-летию выпуска автомобилей "Жигули".
В этом году пробег посвятили юбилею марки LADA — 50-летию выпуска автомобилей "Жигули".
На старт вышли сто классических "Жигулей" выпуска 1970-х годов.
На старт вышли сто классических "Жигулей" выпуска 1970-х годов.
Все машины прошли строгий экспертный отбор.
Им предстояло проехать около 80 километров по живописным местам столицы.
Им предстояло проехать около 80 километров по живописным местам столицы.
Маршрут каждый год прокладывают по-новому и держат в секрете до того момента, когда участники получат дорожные книги.
Маршрут каждый год прокладывают по-новому и держат в секрете до того момента, когда участники получат дорожные книги.
Экипажи, состоящие из водителя и штурмана, должны разгадать единственно верный путь к скрытым контрольным точкам.
Экипажи, состоящие из водителя и штурмана, должны разгадать единственно верный путь к скрытым контрольным точкам.
Соревнование ретроавтомобилей в этом году стало уже седьмым по счету.
Соревнование ретроавтомобилей в этом году стало уже седьмым по счету.
Организаторами ралли традиционно выступают ГУМ, компания Bosco di Ciliegi и автомобильное историческое общество Gorkyclassic.
Организаторами ралли традиционно выступают ГУМ, компания Bosco di Ciliegi и автомобильное историческое общество Gorkyclassic.
Первый заезд организовали в 2014 году.
С тех пор "ГУМ-Авторалли" остается самым масштабным и зрелищным в России пробегом советских машин.
С тех пор "ГУМ-Авторалли" остается самым масштабным и зрелищным в России пробегом советских машин.
Автомобиль ВАЗ-2101 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли".
Автомобиль ВАЗ-2101 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли".
"Жигули" перед стартом "ГУМ-Авторалли — 2020".
"Жигули" перед стартом "ГУМ-Авторалли — 2020".