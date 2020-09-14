https://ria.ru/20200914/avtoralli-1577199090.html

Сто советских "Жигулей" на "ГУМ-Авторалли — 2020"

В Москве в минувшие выходные состоялся традиционный заезд ГУМ-Авторалли, на сей раз посвященный полувековому юбилею легендарных "Жигулей". Уникальные машины... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:50

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жигули

ваз-2101

гум

автоваз

lada

фото

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В Москве в минувшие выходные состоялся традиционный заезд ГУМ-Авторалли, на сей раз посвященный полувековому юбилею легендарных "Жигулей". Уникальные машины советской эпохи — в фотоленте Ria.ru.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жигули, ваз-2101, гум, автоваз, lada, фото, фото