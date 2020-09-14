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Сто советских "Жигулей" на "ГУМ-Авторалли — 2020"
В Москве в минувшие выходные состоялся традиционный заезд ГУМ-Авторалли, на сей раз посвященный полувековому юбилею легендарных "Жигулей". Уникальные машины... РИА Новости, 14.09.2020
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жигули
ваз-2101
гум
автоваз
lada
фото
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В Москве в минувшие выходные состоялся традиционный заезд ГУМ-Авторалли, на сей раз посвященный полувековому юбилею легендарных "Жигулей". Уникальные машины советской эпохи — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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жигули, ваз-2101, гум, автоваз, lada, фото, фото

Сто советских "Жигулей" на "ГУМ-Авторалли — 2020"

12:50 14.09.2020 (обновлено: 15:23 14.09.2020)
1134
В Москве в минувшие выходные состоялся традиционный заезд ГУМ-Авторалли, на сей раз посвященный полувековому юбилею легендарных "Жигулей". Уникальные машины советской эпохи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"ГУМ-Авторалли" стартовало 12 сентября ровно в полдень на Васильевском спуске.

Автомобиль ВАЗ-2101 на старте ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 на Васильевском спуске в Москве
1 из 13

"ГУМ-Авторалли" стартовало 12 сентября ровно в полдень на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В этом году пробег посвятили юбилею марки LADA — 50-летию выпуска автомобилей "Жигули".

Автомобили Жигули перед стартом ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 на Васильевском спуске в Москве
2 из 13

В этом году пробег посвятили юбилею марки LADA — 50-летию выпуска автомобилей "Жигули".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На старт вышли сто классических "Жигулей" выпуска 1970-х годов.

Автомобиль ВАЗ-21011 на старте ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 на Васильевском спуске в Москве
3 из 13

На старт вышли сто классических "Жигулей" выпуска 1970-х годов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Все машины прошли строгий экспертный отбор.

Автомобиль ВАЗ-2101 на старте ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 на Васильевском спуске в Москве
4 из 13

Все машины прошли строгий экспертный отбор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Им предстояло проехать около 80 километров по живописным местам столицы.

Автомобиль ВАЗ-21011 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 в Москве
5 из 13

Им предстояло проехать около 80 километров по живописным местам столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Маршрут каждый год прокладывают по-новому и держат в секрете до того момента, когда участники получат дорожные книги.

На ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 в Москве
6 из 13

Маршрут каждый год прокладывают по-новому и держат в секрете до того момента, когда участники получат дорожные книги.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Экипажи, состоящие из водителя и штурмана, должны разгадать единственно верный путь к скрытым контрольным точкам.

Участница ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 в Москве
7 из 13

Экипажи, состоящие из водителя и штурмана, должны разгадать единственно верный путь к скрытым контрольным точкам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Соревнование ретроавтомобилей в этом году стало уже седьмым по счету.

Посетители на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 в Москве
8 из 13

Соревнование ретроавтомобилей в этом году стало уже седьмым по счету.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Организаторами ралли традиционно выступают ГУМ, компания Bosco di Ciliegi и автомобильное историческое общество Gorkyclassic.

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович у автомобиля ВАЗ-21011 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 в Москве
9 из 13

Организаторами ралли традиционно выступают ГУМ, компания Bosco di Ciliegi и автомобильное историческое общество Gorkyclassic.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Первый заезд организовали в 2014 году.

Девушки у автомобиля ВАЗ-21011 перед стартом ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 на Красной площади в Москве
10 из 13

Первый заезд организовали в 2014 году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

С тех пор "ГУМ-Авторалли" остается самым масштабным и зрелищным в России пробегом советских машин.

Автомобиль ВАЗ-2103 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 в Москве
11 из 13

С тех пор "ГУМ-Авторалли" остается самым масштабным и зрелищным в России пробегом советских машин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Автомобиль ВАЗ-2101 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли".

Автомобиль ВАЗ-2101 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 в Москве
12 из 13

Автомобиль ВАЗ-2101 на ежегодном авторалли уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Жигули" перед стартом "ГУМ-Авторалли — 2020".

Автомобили Жигули перед стартом ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 в Москве
13 из 13

"Жигули" перед стартом "ГУМ-Авторалли — 2020".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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ЖигулиВАЗ-2101ГУМАвтоВАЗLadaФото
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