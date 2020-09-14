https://ria.ru/20200914/assanzh-1577204628.html
В Лондоне возобновились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа возобновились в понедельник в лондонском Центральном уголовном... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:24
2020-09-14T12:24
2020-09-14T12:24
джулиан ассанж
швеция
эквадор
лондон
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Слушания по делу об экстрадиции в США основателя сайта разоблачений Wikileaks <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> возобновились в понедельник в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли, передает корреспондент РИА Новости.В минувший четверг слушания были прерваны из-за подозрения на коронавирус у одного из представителей стороны обвинения."Тест на коронавирус оказался негативным, заседание может продолжаться", - сказала судья Ванесса Барайтсер.Началось заседание суда с обсуждения масочного режима в зале. Присутствующий в зале суда Ассанж получил право при желании надевать маску во время заседаний.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20200727/1574987338.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире