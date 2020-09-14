Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/assanzh-1577204628.html
В Лондоне возобновились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа возобновились в понедельник в лондонском Центральном уголовном... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:24
2020-09-14T12:24
джулиан ассанж
швеция
эквадор
лондон
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1400x0_80_0_0_68b72ec21d8e4c12f2307938bf703c43.jpg
<strong>ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Слушания по делу об экстрадиции в США основателя сайта разоблачений Wikileaks <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> возобновились в понедельник в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли, передает корреспондент РИА Новости.В минувший четверг слушания были прерваны из-за подозрения на коронавирус у одного из представителей стороны обвинения."Тест на коронавирус оказался негативным, заседание может продолжаться", - сказала судья Ванесса Барайтсер.Началось заседание суда с обсуждения масочного режима в зале. Присутствующий в зале суда Ассанж получил право при желании надевать маску во время заседаний.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20200727/1574987338.html
швеция
эквадор
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:1799:1349_1400x0_80_0_0_e0b9e9c9d32603c5c05093b770a2579e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

В Лондоне возобновились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

12:24 14.09.2020
274
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак. Слушания по делу об экстрадиции в США основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа возобновились в понедельник в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли, передает корреспондент РИА Новости.
В минувший четверг слушания были прерваны из-за подозрения на коронавирус у одного из представителей стороны обвинения.
"Тест на коронавирус оказался негативным, заседание может продолжаться", - сказала судья Ванесса Барайтсер.
Началось заседание суда с обсуждения масочного режима в зале. Присутствующий в зале суда Ассанж получил право при желании надевать маску во время заседаний.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Группа адвокатов Джулиана Ассанжа у Национального суда Испании в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 14:57
Адвокат Ассанжа считает возможную экстрадицию несправедливой
100251
Обсудить 0
Джулиан АссанжШвецияЭквадорЛондонДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар
Вице-премьер Абрамченко заявила, что пик лесных пожаров в России пройден
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
На довыборах депутатов Госдумы мандаты получили представители двух партий
Сотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста в Минске
В ООН призвали отследить расследование случаев насилия в Белоруссии
Дрон Zipline
В США лекарства начнут доставлять "африканские" дроны
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Эксперты рассказали, как туристы относятся к масочному режиму в Турции
ГИБДД сдача экзамена на права
Эксперты прокомментировали идею выдавать водительские права с 16 лет
Владислав Шапша
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Полисы ОСАГО
Россиян предупредили о возможном росте цен на ОСАГО
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Стало известно, почему главу белорусских католиков не пустили в страну
Эмблема партии Единая Россия
"Единая Россия" победила на выборах депутатов госсовета Коми
Вид на Берлин
В Германии надеются на быстрое согласование санкций ЕС против Минска
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР
В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене
Флаг у Штаб-квартиры ООН
СПЧ ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния