https://ria.ru/20200914/armiya-1577192303.html
Российские разведчики отработали десантирование на учениях в Армении
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двусторонних... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:37
2020-09-14T08:37
2020-09-14T08:37
россия
ми-24п
южный военный округ
армения
безопасность
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<strong>ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости.</strong> Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двусторонних батальонных тактических учений с армянскими военными, сообщили в понедельник в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_JUzhnyjj_voennyjj_okrug_JUVO" target="_blank">Южного военного округа</a>."Разведчики и спецназ десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон "Алагяз". После совершения многокилометрового марша с полной выкладкой в район ведения разведки военнослужащие вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, вывели из строя средства связи, провели налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что при выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника, отработали эвакуацию раненых с последующим оказанием им первой медицинской помощи.В пресс-службе сообщили также, что в рамках двусторонних учений военнослужащие подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы подавили и уничтожили разведывательные и ударные "дроны" условного противника."Специалисты РЭБ на полигоне "Алагяз" развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации, нарушили систему связи условного противника, отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА и передали данные подразделениям ПВО", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" уничтожили цели, имитирующие низколетящие "дроны" условного противника из автоматической 23-мм пушки на дальности до 2,5 тысячи метров и высоте до 1,5 тысячи метров.В учениях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8МТВ, <a href="http://ria.ru/product_Mi-24P/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24П</a> и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20200913/ucheniya-1577166488.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ми-24п, южный военный округ, армения, безопасность
ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двусторонних батальонных тактических учений с армянскими военными, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа
.
"Разведчики и спецназ десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон "Алагяз". После совершения многокилометрового марша с полной выкладкой в район ведения разведки военнослужащие вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, вывели из строя средства связи, провели налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что при выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника, отработали эвакуацию раненых с последующим оказанием им первой медицинской помощи.
В пресс-службе сообщили также, что в рамках двусторонних учений военнослужащие подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы подавили и уничтожили разведывательные и ударные "дроны" условного противника.
"Специалисты РЭБ на полигоне "Алагяз" развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации, нарушили систему связи условного противника, отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА и передали данные подразделениям ПВО", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" уничтожили цели, имитирующие низколетящие "дроны" условного противника из автоматической 23-мм пушки на дальности до 2,5 тысячи метров и высоте до 1,5 тысячи метров.
В учениях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8МТВ, Ми-24П
и расчеты беспилотных летательных аппаратов.