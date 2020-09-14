https://ria.ru/20200914/armii-1577221726.html

Лукашенко рассказал, к чему Россия и Белоруссия должны готовить армии

Россия и Белоруссия должны готовить свои армии, чтобы "не дай бог противостоять" возможной внешней агрессии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:28

2020-09-14T16:28

2020-09-14T16:28

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Россия и Белоруссия должны готовить свои армии, чтобы "не дай бог противостоять" возможной внешней агрессии, заявил белорусский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, тогда когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы если не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять", - сказал он на встрече с президентом РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> в Сочи.

https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220376.html

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, безопасность, политика