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Лукашенко рассказал, к чему Россия и Белоруссия должны готовить армии
Россия и Белоруссия должны готовить свои армии, чтобы "не дай бог противостоять" возможной внешней агрессии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:28
2020-09-14T16:28
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Россия и Белоруссия должны готовить свои армии, чтобы "не дай бог противостоять" возможной внешней агрессии, заявил белорусский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, тогда когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы если не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять", - сказал он на встрече с президентом РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> в Сочи.
https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220376.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, безопасность, политика

Лукашенко рассказал, к чему Россия и Белоруссия должны готовить армии

16:28 14.09.2020
1790
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны готовить свои армии, чтобы "не дай бог противостоять" возможной внешней агрессии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, тогда когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы если не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
Лукашенко: Малые и большие учения мы должны проводить вместе - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 16:08
Лукашенко призвал спланировать военные учения с Россией на годы вперед
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияБезопасностьПолитика
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