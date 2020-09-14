https://ria.ru/20200914/antalya-1577226202.html

Раскрыты подробности дела о домогательствах к девочке из России в Анталье

Генконсульство РФ в турецкой Анталье будет следить за судом по делу о сексуальных домогательствах со стороны официанта одного из местных отелей к... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:19

2020-09-14T17:19

2020-09-14T17:51

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<strong>АНКАРА, 14 сен – РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Генконсульство РФ в турецкой Анталье будет следить за судом по делу о сексуальных домогательствах со стороны официанта одного из местных отелей к несовершеннолетней гражданке РФ, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии.Как ранее сообщили турецкие СМИ, в одном из пятизвездочных отелей в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> изнасиловали 15-летнюю россиянку, приехавшую на отдых с семьей, при этом насильником оказался сотрудник гостиницы, предположительно, официант. Сообщается, что семья пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в прокуратуру, подозреваемого взяли под стражу."Мы подтверждаем факт инцидента, однако речь идет не об изнасиловании, а о сексуальных домогательствах. Мы своевременно были проинформированы об этом, нами была оказана необходимая консульская поддержка матери и девочке. В сопровождении нашего дипломата они побывали в прокуратуре и дали показания. Надеемся, что в ходе следственного процесса все виновные лица будут наказаны", - сказал собеседник агентства.Он выразил возмущение тем фактом, что турецкие СМИ назвали имя и фамилию несовершеннолетней россиянки."Это грубейшее нарушение местного законодательства. Мы этим будем заниматься и обращаться в местные органы, которые курируют прессу. Потому что в подобных случаях, если речь идет о турецких гражданах, они пишут только инициалы. И даже фамилию человека, который обвиняется в домогательствах, они не называют", - отметил дипломат.После того, как мать с девочкой дали показания, они вернулись в Россию, сообщил он. "Генконсульство далее проследит за тем, как будет вестись судебный процесс", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200914/antalya-1577212104.html

https://ria.ru/20200904/domogatelstva-1576798032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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