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Туризм
https://ria.ru/20200914/antalya-1577212104.html
СМИ: российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле
В одном из пятизвездочных отелей в Анталье изнасиловали 15-летнюю россиянку, приехавшую на отдых с семьей, сообщает Hürriyet. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:30
2020-09-14T18:46
туризм
россия
анталия
турция
в мире
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Российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>В одном из пятизвездочных отелей в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> изнасиловали 15-летнюю россиянку, приехавшую на отдых с семьей, сообщает <a href="https://www.hurriyet.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hürriyet</a>. По данным газеты, насильником оказался сотрудник гостиницы, предположительно, официант. После инцидента семья обратилась к менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию, однако руководство попыталось скрыть происшествие, чтобы не навредить имиджу заведения. В результате семья пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в прокуратуру. Подозреваемого взяли под стражу. Кроме того, в дело вмешался консул России в Анталье Иван Степанов — он обратился в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморья</a>. Руководство гостиницы при этом обвинило в произошедшем саму девушку. Свою позицию представители отеля распространяют через местные издания. "Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога", — утверждает менеджер Фатма Доган.
https://ria.ru/20200827/iznasilovanie-1576395924.html
Продолжайте ездить в Турцию....... Платите деньги там, вас будут насиловать, вам будут хамить...... Попробовали бы изнасиловать американскую школьницу. А наша власть молчит......
194
"Не говори маме", а у официанта прям свербило - так хотелось всё рассказать (и в деталях) ее родителям. Чё за бред-то?
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россия
анталия
турция
РИА Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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60
россия, анталия, турция, в мире

СМИ: российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле

14:30 14.09.2020 (обновлено: 18:46 14.09.2020)
200972
© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Fotolia / timur13
Анталья, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В одном из пятизвездочных отелей в Анталье изнасиловали 15-летнюю россиянку, приехавшую на отдых с семьей, сообщает Hürriyet.
По данным газеты, насильником оказался сотрудник гостиницы, предположительно, официант. После инцидента семья обратилась к менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию, однако руководство попыталось скрыть происшествие, чтобы не навредить имиджу заведения.
В результате семья пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в прокуратуру. Подозреваемого взяли под стражу.
Кроме того, в дело вмешался консул России в Анталье Иван Степанов — он обратился в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.
Руководство гостиницы при этом обвинило в произошедшем саму девушку. Свою позицию представители отеля распространяют через местные издания.
"Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога", — утверждает менеджер Фатма Доган.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 17:54
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
2660152227690
Обсудить 37
ТуризмРоссияАнталияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Продолжайте ездить в Турцию....... Платите деньги там, вас будут насиловать, вам будут хамить...... Попробовали бы изнасиловать американскую школьницу. А наша власть молчит......
14 сентября, 14:50
Арсений НовиковАрсений Новиков
157524125
"Не говори маме", а у официанта прям свербило - так хотелось всё рассказать (и в деталях) ее родителям. Чё за бред-то?
14 сентября, 15:03
Каменчу тутКаменчу тут
95111100
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