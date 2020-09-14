https://ria.ru/20200914/altay-koks-1577222986.html

Губернатор Томенко открыл новую технологическую линию на "Алтай-коксе"

Ведущий российский производитель металлургического кокса "Алтай-кокс" (группа НЛМК) в понедельник с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко ввел в... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:45

2020-09-14T16:45

2020-09-14T18:59

алтайский край

виктор томенко

григорий федоришин

заринск

алтайский край

новолипецкий металлургический комбинат

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экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Ведущий российский производитель металлургического кокса "Алтай-кокс" (группа <a href="http://ria.ru/organization_Novolipeckijj_metallurgicheskijj_kombinat/" target="_blank" data-auto="true">НЛМК</a>) в понедельник с участием губернатора <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Томенко</a> ввел в строй в <a href="http://ria.ru/location_Zarinsk/" target="_blank" data-auto="true">Заринске</a> новую технологическую линию, инвестиции составили 4,8 миллиарда рублей, сообщает краевое правительство."Почти 5 миллиардов рублей за два с небольшим года вложено в формирование установки трамбования угольной шихты. Она существенно повысит производственный потенциал, и в первую очередь - экономические показатели предприятия. Это очень хорошо и важно для собственников предприятия и коллектива. Но за этим стоит еще и то, что порядка 400 миллионов дополнительных налоговых платежей поступит в консолидированный бюджет Алтайского края", - приводятся в сообщении слова Томенко.Глава региона отметил, что роль "Алтай-кокса" в экономике и промышленности региона является ведущей. Здесь работают почти 2,7 тысячи человек. Предприятие при этом производит около 13% от всей выпускаемой в Алтайском крае промышленной продукции.Предполагается, что экономическим эффектом от внедрения новой технологической линии станет снижение себестоимости кокса, повышение эффективности технологического процесса от входящего угля на "Алтай-Коксе" до получения готового чугуна в доменном производстве, экологичность нового комплекса, оснащенного современной системой сбора и очистки дыма и отходящих газов, а также рост налоговых отчислений."Это новые технологические решения, которые до нас в такой технологической конфигурации никто не пробовал либо есть ограниченный опыт использования. Мы смотрим на лучшие практики как с точки зрения технологии, так и с точки зрения экологии. Все, что придумано, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду, мы закладываем в инвестиционный проект, и в этот проект в частности", - привели в краевом правительства слова председателя правления НЛМК <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Fedorishin/" target="_blank" data-auto="true">Григория Федоришина</a>.Томенко отметил, что власти края внимательно следят за тем, что происходит на "Алтай-Коксе", и готовы взаимодействовать по всем насущным для предприятия вопросам.

https://ria.ru/20200902/investitsii-1576609922.html

https://ria.ru/20200819/1575983773.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, григорий федоришин, заринск, алтайский край, новолипецкий металлургический комбинат, новости компаний - экономика, экономика