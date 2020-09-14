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https://ria.ru/20200914/altay-1577196378.html
Алтайская резиденция Деда Мороза переезжает из Барнаула в Белокуриху
Алтайская резиденция Деда Мороза, которая много лет располагалась в Барнауле, переезжает в город-курорт Белокуриха, рассказала РИА Новости президент... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:22
2020-09-14T13:22
туризм
туризм
новости - туризм
дед мороз
алтайский край
белокуриха
барнаул
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<strong>БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Алтайская резиденция Деда Мороза, которая много лет располагалась в Барнауле, переезжает в город-курорт Белокуриха, рассказала РИА Новости президент региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.Белокуриха — курорт федерального значения, там расположены десятки санаториев различного профиля. Он известен радоновыми ваннами, зимой отдыхающие катаются на горных лыжах и сноуборде."Дед Мороз Алтайского края со своей сказочной свитой переезжает в главный туристический центр региона — город-курорт Белокуриха… Алтайская резиденция Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность нашего региона. Данный проект генерирует новые идеи и мероприятия, развивая событийный туризм Алтайского края", — говорит Томашевич.Резиденция начнет работу 1 ноября. Сейчас ее создатели занимаются перевозкой 10 тонн реквизита."Мы ждем сотни тысяч писем к нашему волшебнику, гостей со всего света, взрослых и маленьких, новых сказочных друзей и новогодних чудес. А в ближайшей перспективе начнем строительство волшебного комплекса "Сказочный край" на территории Белокуриха-2", — рассказала РИА Новости руководитель резиденции Олеся Лободина.В этом году в резиденции обещают открыть новый проект — интерактивную карту, которая объединит 35 сказочных объектов России.
https://ria.ru/20200513/1571164669.html
https://ria.ru/20191111/1560810391.html
алтайский край
белокуриха
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туризм, новости - туризм, дед мороз, алтайский край, белокуриха, барнаул

Алтайская резиденция Деда Мороза переезжает из Барнаула в Белокуриху

13:22 14.09.2020
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© Фото : МВД по Республике Алтай Дед мороз-полицейский
Дед мороз-полицейский - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : МВД по Республике Алтай
БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости. Алтайская резиденция Деда Мороза, которая много лет располагалась в Барнауле, переезжает в город-курорт Белокуриха, рассказала РИА Новости президент региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.
Белокуриха — курорт федерального значения, там расположены десятки санаториев различного профиля. Он известен радоновыми ваннами, зимой отдыхающие катаются на горных лыжах и сноуборде.
"Дед Мороз Алтайского края со своей сказочной свитой переезжает в главный туристический центр региона — город-курорт Белокуриха… Алтайская резиденция Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность нашего региона. Данный проект генерирует новые идеи и мероприятия, развивая событийный туризм Алтайского края", — говорит Томашевич.
Резиденция начнет работу 1 ноября. Сейчас ее создатели занимаются перевозкой 10 тонн реквизита.
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"Мы ждем сотни тысяч писем к нашему волшебнику, гостей со всего света, взрослых и маленьких, новых сказочных друзей и новогодних чудес. А в ближайшей перспективе начнем строительство волшебного комплекса "Сказочный край" на территории Белокуриха-2", — рассказала РИА Новости руководитель резиденции Олеся Лободина.
В этом году в резиденции обещают открыть новый проект — интерактивную карту, которая объединит 35 сказочных объектов России.
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