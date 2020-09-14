https://ria.ru/20200914/altay-1577196378.html

Алтайская резиденция Деда Мороза переезжает из Барнаула в Белокуриху

Алтайская резиденция Деда Мороза, которая много лет располагалась в Барнауле, переезжает в город-курорт Белокуриха, рассказала РИА Новости президент... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:22

2020-09-14T13:22

2020-09-14T13:22

туризм

туризм

новости - туризм

дед мороз

алтайский край

белокуриха

барнаул

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<strong>БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Алтайская резиденция Деда Мороза, которая много лет располагалась в Барнауле, переезжает в город-курорт Белокуриха, рассказала РИА Новости президент региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.Белокуриха — курорт федерального значения, там расположены десятки санаториев различного профиля. Он известен радоновыми ваннами, зимой отдыхающие катаются на горных лыжах и сноуборде."Дед Мороз Алтайского края со своей сказочной свитой переезжает в главный туристический центр региона — город-курорт Белокуриха… Алтайская резиденция Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность нашего региона. Данный проект генерирует новые идеи и мероприятия, развивая событийный туризм Алтайского края", — говорит Томашевич.Резиденция начнет работу 1 ноября. Сейчас ее создатели занимаются перевозкой 10 тонн реквизита."Мы ждем сотни тысяч писем к нашему волшебнику, гостей со всего света, взрослых и маленьких, новых сказочных друзей и новогодних чудес. А в ближайшей перспективе начнем строительство волшебного комплекса "Сказочный край" на территории Белокуриха-2", — рассказала РИА Новости руководитель резиденции Олеся Лободина.В этом году в резиденции обещают открыть новый проект — интерактивную карту, которая объединит 35 сказочных объектов России.

https://ria.ru/20200513/1571164669.html

https://ria.ru/20191111/1560810391.html

алтайский край

белокуриха

барнаул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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